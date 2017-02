Santamaría trasllada a les entitats catalanes que l'Estat no té "interlocutor polític"

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha passejat aquest dilluns la seva operació diàleg per Barcelona. Una jornada que acabarà a la Casa Llotja de Mar amb el lliurament de premis 'Empresa de l'any', però que ha començat al migdia amb un dinar amb les entitats de l'anomenat G-16, un lobi català que integren diverses associacions econòmiques, culturals, esportives i socials. Fonts presents en el dinar -que s'ha allargat fins les 16.30h- han explicat a l'ARA que Saénz de Santamaría els ha traslladat la voluntat de trobar nous interlocutors entre la societat civil, perquè el govern espanyol "no té interlocutor polític a Catalunya".

Les entitats que formen el G-16 són el Barça, l' Espanyol, el Club de Polo, el Reial Club Tennis de Barcelona, el Club Natació Barcelona, Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, l' Ateneu Barcelonès, el Círculo Ecuestre, el RACC, l' Orfeó Català, el Cercle del Liceu, el Reial Cercle Artístic, l' Institut Agrícola Català de Sant Isidre i el Centre Excursionista de Catalunya. Aquestes entitats es reuneixen periòdicament i el dinar d'aquest dilluns estava agendat des de feia setmanes. No hi han assistit ni el Barça, ni Foment ni l'Ateneu Barcelonès.

Durant el dinat, s'han posat sobre la taula algunes de les reclamacions històriques de Catalunya, com el funcionament de Rodalies i la manca d'inversió en el corredor mediterrani. Soraya ha escoltat les entitats i els ha respost que l'Estat està disposat a fer concessions en els 45 punts que Carles Puigdemont va lliurar a Mariano Rajoy en la seva darrera trobada a la Moncloa.

Aquest passat diumenge, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, apuntava l'existència de reunions secretes entre els executius català i espanyol "a tots els nivells". Un dia després, primer el desmentia el líder del PP català, Xavier García Albiol, i, després, la vicepresidenta espanyola reconeixia davant algunes entitats catalanes que no té "interlocutor polític" perquè la Generalitat no està disposada a deixar de parlar de referèndum i independència. Des que Santamaría va inaugurar l'operació diàleg, ara fa tres mesos, ha anat advertint que vol tenir fil directe amb la societat civil més enllà dels contactes polítics que ha anat mantenint, per exemple amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, amb la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, i amb el tinent d'alcalde barceloní Jaume Collboni.