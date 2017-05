Santi Vila compara els populismes de Donald Trump i Marine Le Pen amb Ada Colau

Donald Trump, Marine Le Pen i Ada Colau al mateix sac. El conseller de Cultura, Santi Vila, va equiparar ahir figures populistes com Donald Trump i Marine Le Pen amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a representants del "populisme" que ha "sabut aprofitar" que els partits tradicionals "no han estat a l'alçada", tal com recull el diari 'El9nou'.

"Sorgeixen persones que diuen "això ho arreglo jo"", va exposar Vila, que va posar aquests exemples: "Donald Trump, als Estats Units, Marine Le Pen a França i, deixeu-me ser malvat, Ada Colau a Barcelona". En una conferència a Granollers sota el nom de 'La utopia: bàlsam o revulsiu', organitzada pel Partit Demòcrata, el conseller va explicar que l'estat espanyol s'ha modernitzat en aspectes com l'economia o la integració a Europa, però que ha fracassat en la qüestió nacional. "No ha aconseguit fer de la diversitat nacional un valor en comptes d’un problema. No hi ha hagut manera. Ens han dit que ens hem de quedar i ser com ells. I això ens porta a la decepció", va asseverar Vila.

Aquesta és una de les raons, segons va explicar, que han portat el dirigent a donar suport al Procés, perquè és un moviment que "es fixa en un horitzó de futur millor, és crític amb l'estatus quo i, per tant, és rebel i inconformista". A més, va afegir que és una "oportunitat per fer net de totes les coses dolentes que hem heredat i respon a una identitat col·lectiva avançada enfront del risc de quedar integrats i assimilats".