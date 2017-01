Santi Vidal entrega l'acta de senador i buida el despatx

L'exjutge i exportaveu d' ERC al Senat, Santi Vidal, ha lliurat aquest dilluns l'escrit de renúncia de la seva acta de senador després d'haver anunciat, divendres passat, que abandonava les seves responsabilitats a la cambra alta arran de les declaracions polèmiques on apuntava que el Govern havia obtingut les dades fiscals dels catalans de manera il·legal, entre d'altres.

Vidal ha presentat la renúncia al registre del Senat, ha buidat el seu despatx i s'ha acomiadat d'algunes persones. El seu substitut a la cambra alta serà el català d'origen indi Robert Masih Nahar. La tasca de portaveu l'assumirà de forma provisional la senadora Mirella Cortès, que fins ara actuava de portaveu adjunta. El grup d'ERC al Senat està format per 12 senadors.

A través d'un comunicat publicat pel partit, Vidal va assegurar que renunciava a l'acte de senador "per no ser cap obstacle per al procés". En una entrevista a RAC1, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va lamentar les declaracions de Santi Vidal i va assegurar que s'havia explicat "molt malament" i que les seves paraules no s'ajusten a la realitat.