Societat Civil Catalana demana que la cimera del referèndum doni per "finalitzat" el procés sobiranista

El vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC), José Domingo, ha reclamat que la cimera del referèndum d'aquest divendres al Parlament doni per "clausurat i finalitzat" el procés sobiranista, i que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es dediqui a altres qüestions i acudeixi a la Conferència de Presidents autonòmics, convocada per al 17 de gener.

"La millor decisió que poden adoptar és fer la primera i última de les reunions que tenen com a objectiu la celebració d'un referèndum. La unilateralitat que propugnen els partidaris del referèndum és la garantia del seu fracàs", ha destacat Domingo en roda de premsa, acompanyat del president de l'entitat, Mariano Gomà, i un altre dels vicepresidents, Àlex Ramos.

Després d'admetre que no els ha sorprès que no els hagin convidat a acudir a la cimera -el Govern només hi ha convidat les entitats membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir-, Domingo ha considerat que "la imatge de transversalitat que s'ha volgut donar pateix en la mesura que s'han seleccionat els convidats", i ha criticat també que la trobada se celebri al Parlament.

Per al representant de la plataforma antisobiranista, a la reunió no hi haurien d'assistir els representants de les diputacions ni dels ajuntaments perquè, segons la seva opinió, les administracions públiques representen a tots els ciutadans, de manera que "no poden formar part d'un pacte o un acord que té un component claríssimament contrari a la legalitat".

Tampoc creu que hi hagin d'acudir els representants de col·legis professionals perquè entre les seves funcions "no hi ha l'activisme polític" i sí la defensa dels interessos dels seus col·legiats, i més després que una resolució del TSJC expulsés recentment el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) del Pacte Nacional pel Dret de Decidir, al qual s'havia adherit l'octubre del 2013, perquè vulnerava "la llibertat ideològica, d'expressió i d'associació" dels col·legiats.

Per això ha anunciat que enviaran aquest mateix divendres una carta a tots els col·legis professionals per informar-los d'aquesta sentència i els demanaran que "de cap de les maneres s'adhereixin" al pacte del referèndum perquè seria contrari al principi bàsic de neutralitat de les corporacions de dret públic i al dret d'associació dels mateixos col·legiats.