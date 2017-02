El TC notifica al Parlament i al Govern la sentència contra la resolució del referèndum

Dos secretaris judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han arribat al Palau de la Generalitat pocs minuts abans de les 12 del migdia i dues més ho han fet a la mateixa hora al Palau del Parlament. Aquest dimarts, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els consellers de l'executiu, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Mesa de la cambra catalana, han rebut la notificació del Tribunal Constitucional que anul·la les resolucions sobre el referèndum unilateral i el procés constituent.

El TC va determinar que són inconstitucionals les resolucions que es van aprovar al debat de política general que contenien la previsió de celebrar un referèndum d'independència de Catalunya com a molt tard al setembre de 2017, amb independència del que es plantegi des de l'Estat. Els secretaris judicials han aprofitat que el president de la Generalitat i els consellers –a excepció de Jordi Jané i Jordi Baiget, que estaven fora- estaven a la reunió setmanal del Consell Executiu per lliurar-los personalment la notificació en nom del TC, donant-los així per avisats de les conseqüències del seu incompliment. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha considerat irònicament aquestes resolucions com una mostra més de l'operació diàleg.

Al Parlament s'ha repetit la imatge. Les secretàries judicials han lliurat les notificacions primer als representants de PSC, David Pérez, i C's, José Maria Espejo-Saavedra, que han preferit rebre-les en privat, i després conjuntament a la resta de membres de la Mesa. De fet, tants els representants de JxSí, Carme Forcadell, Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Anna Simó, com el de CSQP, Joan Josep Nuet, estan directament advertits pel TC com a responsables d'haver permès que es debatés sobre el referèndum unilateral al ple del Parlament. Ells van ser els que van admetre a tràmit totes les resolucions del debat de política general, també la del referèndum.

Els cinc membres sobiranistes de la Mesa s'han fotografiat junts un cop han rebut la notificació com a símbol d'unitat. Aquest dimarts han preferit no fer declaracions públiques. Les van fer fa cinc dies, quan el TC va donar a conèixer la sentència, i aleshores Forcadell va deixar clar que "mai" es convertirien en "censors" del TC per coartar el debat polític de la cambra catalana.

No és la primera vegada que els secretaris judicials del TSJC fan d'emissaris del TC per comunicar decisions respecte resolucions parlamentàries. Ja ho van fer per comunicar que el tribunal havia iniciat un procediment d'execució de sentència contra la resolució del referèndum i abans ho havien fet tant per les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, per la declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015 i també per la declaració de sobirania de la legislatura anterior. De fet, la Fiscalia ja s'ha querellat contra els sobiranistes de la Mesa per haver permès el debat en ple de les conclusions del procés constituent.