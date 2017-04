Tret de sortida a la batalla més dura al PSOE

S’ha acabat la treva de Setmana Santa, marcada per la mort sobtada de l’exministra Carme Chacón, i comença la primera gran batalla de cara a les primàries del PSOE: la guerra d’avals. Des de dijous i fins al 4 de maig els tres candidats a la secretaria general del partit es disposen a recollir el màxim nombre de suports per poder participar en les primàries. L’equip de la presidenta andalusa, Susana Díaz, i l’exlehendakari basc Patxi López en persona ja van formalitzar ahir a Ferraz les seves precandidatures, i està previst que avui ho faci la coordinadora de Pedro Sánchez. Ja han passat quatre mesos des de l’inici de la precampanya, i mig any des que el PSOE no té secretari general. Extenuats, els socialistes s’enfronten finalment al compte enrere per saber qui guanyarà la batalla més cruenta.

L’ex secretari general del partit ja dona per fet que Díaz el vencerà en el primer round per a les primàries del 21 de maig. La baronessa l’ha reptat a recollir més avals que ella després de les múltiples demostracions de força de l’ex secretari general. Sánchez no vol entrar en aquesta guerra i es planteja no presentar tots els avals que reculli, sinó els justos per poder oficialitzar la seva candidatura. “Les agrupacions locals ens traslladen que tindrem més vots que avals”, assenyalaven ahir fonts del seu equip, que asseguraven que esperen “sorpreses agradables” en alguns territoris que clarament donen suport a Díaz, com el País Valencià, l’Aragó i fins i tot Andalusia.

Un duel final?

Díaz vol exhibir múscul en aquesta primera prova. És, sense cap mena de dubte, qui té el suport de tot l’aparell, i en la tasca de la recollida d’avals prima el principi de jerarquia, segons assenyalen les mateixes fonts sanchistes, que recorden que les primàries no es guanyen el 4 de maig sinó el diumenge 21. El gran dubte és què passarà amb Patxi López, i si aconseguirà el mínim d’aproximadament 9.000 firmes per mantenir-se en la cursa fins al final. L’equip de Sánchez l’esperona a retirar-se i sumar-se a les seves files, amb el temor que s’acabi retirant però demani el vot per a Díaz. L’exlehendakari va respondre ahir que la “unitat” que proclama no significa “adhesió” i que té intenció de lluitar fins al 21 de maig.

Díaz va enviar ahir a Ferraz el diputat basc Eduardo Madina i la secretària d’organització dels socialistes de l’Aragó, Pilar Alegría, a formalitzar la seva candidatura. Madina -que va enfrontar-se a Sánchez en les primàries del 2014- no va voler entrar en la guerra d’avals, però sí que ho va fer la seva companya, i hi va donar molta importància. Tots dos van presentar la candidatura de la baronessa com un exercici de confluència de molts sectors del PSOE. “És un projecte que no va contra ningú, no competeix contra ningú i no falta el respecte a ningú”, va assenyalar el diputat.

Els tres aspirants es reivindiquen com el veritable PSOE i fan una crida a la unitat i a la integració, però fora de micròfons no paren de volar els retrets. Díaz i Sánchez plantegen la pugna com un duel entre dos, mentre López intenta fer-se un lloc entre els que “s’enfronten” i els que busquen “unitat”. El compte enrere finalment ha començat i en poc més d’un mes els militants decidiran.