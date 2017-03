Unió anuncia la seva dissolució per fallida econòmica

El comitè govern d' Unió Democràtica ha decidit dissoldre el partit per fallida econòmica. El seu secretari general, Ramon Espadaler, ha escrit una carta als militants en què els anuncia la dissolució: "No hem arribat al final del camí com a instrument polític perquè hagin caducat els nostres principis fundacionals, hi hem arribat per la fallida econòmica".

Llegeix la carta de comiat de Ramon Espadaler als seus militants "L'obertura del procés de liquidació, per raó de fallida econòmica, decretada pel jutge mercantil, posa punt i final a la nostra trajectòria com a partit polític", admet Espadaler. El partit deu 22,5 milions d'euros i no havia aconseguit un pacte amb els seus creditors.

"És el moment, i així ho vull fer de manera explícita, de demanar perdó a tots els que considereu que la gestió d'aquest procés no s'ha fet amb la celeritat, la perícia o el tracte exigibles. N'assumeixo la principal responsabilitat", afegeix.

La pèrdua de representació

D'aquesta manera Unió posa fi a 85 anys d'història, per la llosa del deute. Després de trencar amb Convergència, Unió va decidir concórrer a les eleccions del 27 de setembre en solitari, i va passar de tenir tres consellers i més d'una desena de diputats a la cambra catalana, dins el grup de CiU, a ser una formació extraparlamentària a Catalunya.

Però no va acabar aquí. Els democristians, llavors sota la batuta de Josep A. Duran i Lleida, van decidir concórrer a les eleccions espanyoles del 20 de desembre, en què encara van treure pitjors resultats. Si a Catalunya l'exconseller d'Interior Ramon Espadaler va assolir 100.000 vots, Duran es va quedar a poc més de 60.000. Des de llavors la gestió econòmica de la formació ha estat complexa: sense els ingressos públics fruit de les subvencions parlamentàries, el deute amb els bancs ha conduït a la formació a la seva fallida econòmica.