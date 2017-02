Urdangarin sabrà avui si ha d’anar a la presó

El cunyat del rei Iñaki Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres tornaran avui a Palma per saber si han d’ingressar o no a la presó de forma preventiva per la condemna en el cas Nóos. L’Audiència Provincial de les Balears els va condemnar divendres passat a sis anys i tres mesos i a vuit anys i tres mesos, respectivament. La sentència encara no és ferma i, presumiblement, serà recorreguda davant el Tribunal Suprem.

La vista de mesures cautelars s’iniciarà a les 10.30 h i se celebrarà a porta tancada. A més dels acusats, l’Audiència Provincial ha citat els advocats defensors i el representant del ministeri fiscal, l’Advocacia de l’Estat, l’Advocacia del Govern de les Illes Balears i l’acusació popular.

Precisament, l’advocada de Manos Limpias serà la gran absent de la vista. Virginia López Negrete va anunciar ahir que, per “pèrdua de confiança en el seu client”, renuncia a la feina que l’ha convertida en una estrella mediàtica. Amb tot, fonts de l’Audiència de Palma van indicar ahir que no han rebut cap notificació oficial.

Petició improbable de presó

Tot i que oficialment es desconeix la petició que farà la fiscalia, és poc probable que sigui l’ingrés immediat a la presó. Així es desprèn de les declaracions del fiscal en cap de les Balears, Bartomeu Barceló, que ahir va recordar que perquè s’acordi presó preventiva hi ha d’haver risc de fuga i, en aquest cas, va assegurar, “no n’hi haurà”. Barceló va insistir que “no necessàriament s’ha de demanar la presó”, ja que existeixen altres mesures cautelars, com ara la presó eludible amb fiança o la retirada del passaport.

Precisament, el fiscal d’Anticorrupció, Pedro Horrach, ja va avançar dilluns que es planteja demanar la presó eludible sota fiança.

Per la seva banda, l’advocat d’Urdangarin, Mario Pascual Vives, es va mostrar confiat que el seu client no haurà d’entrar immediatament a la presó, encara que va reconèixer que és “incapaç de saber el que pot dir l’il·lustre representant del ministeri fiscal”. L’exduc de Palma viatjarà previsiblement avui des de Ginebra. La infanta Cristina, en canvi, va passar el dia d’ahir a Barcelona, on tenia compromisos laborals.

Un mes maleït

Urdangarin va gaudir durant molts anys dels estius a Mallorca i de ben segur que n’ha acabat maleint els hiverns. I és que la d’avui serà la quarta vegada que ha de comparèixer davant la justícia en un mes de febrer. La seva primera declaració com a imputat es va produir els dies 24 i 25 de febrer del 2012; la segona citació del jutge instructor, José Castro, es va produir avui fa tot just quatre anys; la tercera, fa gairebé un any: el 26 de febrer del 2016 va començar a declarar davant el tribunal que el va acabar condemnant.

Es dona la circumstància que la seva dona també va declarar, com a investigada, davant del jutge Castro, el febrer del 2014. La vista se celebrarà a pocs metres de la Rambla de Palma, que, fins al 2012, es va dir “dels Ducs de Palma”.