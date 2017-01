Vidal plega però exposa el Govern a l’acció del fiscal

Menys de 24 hores després de desfermar una tempesta per unes declaracions en què assegurava que la Generalitat disposa “il·legalment” de les dades fiscals dels catalans, el senador d’ERC Santi Vidal presentava la dimissió. Ho feia, va argumentar en un comunicat enviat pels republicans a mig matí, “per no ser cap obstacle per al procés”, i empès per la pressió tant de la Fiscalia -que ja investiga els fets descrits per l’exjutge- com de la resta d’actors independentistes, que ahir seguien desmarcant-se de Vidal i negant que cap de les seves afirmacions sobre les actuacions que du a terme el Govern sigui veritat.

El senador republicà s’apartava després d’una breu reunió amb part de la direcció d’ERC en què se li van demanar explicacions i en la qual, segons fonts republicanes, Vidal ja havia decidit que plegava. “He fet unes declaracions en un to col·loquial, he intentat ser didàctic sobre el procés, però és evident que, preses en la seva literalitat, no s’ajusten a la realitat”, es justificava l’exjutge més tard. Vidal ho aprofitava també per autoesmenar-se i assegurar que el Govern actua amb “absolut respecte a la legalitat vigent”, per la qual cosa reclamava no sobredimensionar les seves paraules i admetia que “hauria d’haver contrastat millor les informacions abans”.

Dimitit Vidal i anul·lada la seva agenda pública durant uns dies, l’executiu català s’esforçava ahir a minimitzar els danys col·laterals provocats per les paraules de l’exjutge. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, desmentia “categòricament” en una entrevista a Catalunya Ràdio que la Generalitat hagués obtingut de manera “il·legal” les dades fiscals dels catalans o que elaborés llistes de jutges en funció de si són més o menys afins a l’independentisme. També el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afegir més tard i a través de Twitter distància entre el Govern i el ja exsenador: “Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus membres”.

Intentant avançar-se a les peticions de l’oposició -que ahir va tornar a reclamar en bloc que compareguin Puigdemont i bona part dels consellers-, el departament d’Economia va anunciar ahir que es posava a disposició de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per sotmetre’s a una auditoria, a petició pròpia, per demostrar quin ús i gestió fa de les dades fiscals dels catalans. A més, el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, va avisar que està disposat a comparèixer al Parlament.

El principal maldecap que albira el Govern, però, no és el que faci l’oposició sinó la via judicial. Les paraules de Santi Vidal van donar munició a la Fiscalia General de l’Estat, que ahir al matí va ordenar a la Fiscalia Superior de Catalunya obrir diligències per investigar els fets que es desprenen de les declaracions que l’exjutge porta mesos fent en conferències organitzades per ERC. Al migdia un comunicat del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, donava compliment a les ordres del fiscal general de l’Estat i apuntava que la investigació no girarà tant sobre Vidal com sobre les suposades il·legalitats que hauria comès el Govern.

Rajoy no hi dona credibilitat

La via judicial, doncs, s’intensificarà en els pròxims mesos i el govern espanyol ja va deixar entreveure ahir que s’hi pensa abonar. Tot i això, fora de micròfon, no dona credibilitat a les afirmacions de l’exjutge i considera que formen part de “l’extravagància” del fins ara senador d’Esquerra. Tanmateix, davant de les càmeres vol convertir l’episodi en un ariet per desestabilitzar l’independentisme i alertar que casos com aquest són una demostració que “el radicalisme” no condueix a res. “Es comença no acatant les sentències del TC i s’acaba envaint els drets individuals de la gent”, va llançar el portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, com a consigna. Tota la resta de quadres del govern espanyol van cenyir-se a aquest guió.

També el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, emmarca les declaracions de Santi Vidal en una escalada del procés cap a “l’exageració” i “l’extremisme”. En declaracions des de la Moncloa, després de reunir-se amb el nou primer ministre italià, Paolo Gentiloni, el president espanyol va assegurar que el desmentiment de la Generalitat l’havia “tranquil·litzat”, però que esperava també que la investigació de la Fiscalia “confirmés” que tot era fals perquè, si no, seria una “barbaritat”.

La Moncloa, doncs, ja treu rèdit de l’escàndol provocat per les paraules de Santi Vidal. Menys d’un dia després que esclatés, l’exjutge ja ha dimitit, però la polèmica amenaça de quedar-se.