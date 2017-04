La campanya implícita pel no al referèndum

Aquest mes de maig els partidaris del sí al referèndum han d’engegar una campanya unitària per convèncer els ciutadans que emetin un vot favorable a la consulta que el Govern té previst tirar endavant al setembre. Una campanya pel sí sense que, a priori, tingui cap campanya pel no al davant. O això és el que diuen públicament tant el PP com Ciutadans, que basen part del seu discurs a afirmar que no hi haurà votació al setembre. No obstant això, les dues formacions han anunciat dues campanyes separades per a aquest mes de maig per contrarestar els arguments del sobiranisme. El PSC, per ara, no prepara res, però fonts del partit asseguren que la presentació del llibre del primer secretari, Miquel Iceta, La tercera via. Puentes para el acuerdo, és “una manera sòlida i clara d’explicar” la seva posició.

Les campanyes del PP i de Ciutadans no són aïllades, sinó que se sumen als actes que ja han anat organitzant des de principis d’any altres formacions partidàries del no a la independència, com la manifestació que Societat Civil Catalana va organitzar al març, amb representats del PP, Cs i el PSC.

Els actes que serviran per donar arguments contraris a la independència coincideixen amb els dels favorables, però el PP i Ciutadans neguen que siguin campanyes destinades al referèndum. Fonts del partit que lidera a Catalunya Inés Arrimadas consideren que les seves accions són necessàries per “parlar dels problemes reals dels catalans” i “no perdre més temps”. Des de les files populars asseguren que si la seva campanya comença ara és perquè s’ha fet després del seu congrés.

El que sí que admeten fonts del partit és que es tracta d’una “precampanya per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals”, per a les quals també es prepara Ciutadans.

Arribar a la ciutadania

De fet, la campanya dels populars serà la primera que començarà, aquest dissabte, 6 de maig, i amb el lema “La Catalunya valenta”. Una crida, segons el PP, als catalans que no són independentistes i que s’atreveixen a dir-ho, sobretot, a la Catalunya interior, on afirmen que han de “callar per no patir conseqüències socials”. En total, el PP ha organitzat 96 actes que es repartiran al llarg de tots els caps de setmana de maig. “Volem jugar el partit a l’atac”, va dir Albiol quan va presentar la campanya en roda de premsa. Els arguments que vol donar al PP són econòmics i identitaris. Albiol va assegurar que han “d’anar a tocar la fibra” i aprofundir en les raons “emocionals i de pertinença”, com han fet “reiteradament” els sobiranistes. Ara el líder popular vol rebatre els seus arguments amb la mateixa moneda. Perquè considera que són “més i millors” que els independentistes perquè aposten pel “respecte, la legalitat i la pluralitat”.

Identitat per a Albiol, economia per a Cs. El partit taronja vol difondre el seu projecte econòmic a través de conferències obertes al públic, i amb reunions i trobades amb “associacions” del sector. La finalitat de fons és solucionar els problemes “del dia a dia” dels catalans, allunyats del Procés, i la campanya la liderarà Arrimadas.

Implícitament i amb un format no oficial de campanya pel no, aquest mes també servirà, doncs, perquè els contraris a la independència posin tots els seus arguments sobre la taula.