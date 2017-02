Puigdemont i la CUP acorden accelerar l’aprovació dels pressupostos si el Consell de Garanties esgota el termini

El Govern no vol dilatar més l'entrada en vigor dels pressupostos de la Generalitat per a aquest 2017. Així, un cop la CUP va garantir el seu suport als comptes, l'objectiu de l'executiu és intentar que la maquinària es posi en marxa el més aviat possible. Però la sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries de C's, PSC i PPC ha retardat l'aplicació del pressupost.

L'executiu tenia previst que al Ple del Parlament del 8 de març s'aprovessin els comptes, i així s'havia acordat amb la CUP. Però si l'òrgan consultiu esgota els seus terminis, no es podria fer aquell dia, i els pressupostos no es podrien substanciar fins el ple ordinari del dia 22 de març. Per evitar que passi tot aquest temps, el Govern i la CUP han acordat, segons ha pogut saber l'ACN, que si el dictamen del Consell de Garanties es presenta passat un mes, forçaran la convocatòria d'un ple extraordinari perquè es debatin, votin i aprovin la setmana del 15 de març.

La proposta, que parteix del Govern en sospitar que el Consell de Garanties podria esgotar el mes de temps que la llei li dona com a límit, la va traslladar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a les diputades de la CUP Anna Gabriel i Mireia Boya en una reunió dimarts passat al Palau de la Generalitat.

Els anticapitalistes van mostrar la seva conformitat i van donar el seu vistiplau a la proposta, que es posarà en marxa si el Consell de Garanties esgota els terminis.