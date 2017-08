Els comuns decidiran el 16 de setembre si criden a votar

La coordinadora de Catalunya en Comú (CatComú) es reunirà el dissabte 16 de setembre, segons ha pogut saber l’ARA, per decidir si criden a votar o no al referèndum.

Els comuns van acordar en l’última reunió d’aquest òrgan, el 8 de juliol, participar en el referèndum però sense donar-hi caràcter vinculant i posposar la decisió de cridar a la participació al setembre. La coordinadora es posicionarà, doncs, només cinc dies després de la Diada. Els partidaris de fomentar la participació, que van obtenir 29 vots davant dels 85 que va assolir el document proposat per Ada Colau i Xavier Domènech, confien que la gran mobilització de l’11 de setembre i l’embat de l’Estat per aturar la convocatòria facin adoptar un paper proactiu als comuns davant la consulta. En canvi, els contraris a secundar el referèndum, majoritàriament de les files d’ICV i de les bases de Podem, que van retirar el seu manifest en l’última coordinadora perquè consideraven que el document de l’executiva ja recollia els seus principis, esperen que CatComú segueixi defensant un “referèndum efectiu, amb reconeixement i garanties” com es va acordar en l’assemblea fundacional del partit el 8 d’abril. En qualsevol cas, fonts de la direcció deixen clar que les bases tindran l'última paraula i que la data de la coordinadora es podria avançar "en funció dels esdeveniments".

La diversitat d’opinions ha provocat que de moment dues assemblees dels comuns a tot Catalunya, la del Masnou i la de Sants, hagin donat ple suport al referèndum. L’assemblea de Barcelona en Comú (BComú) de Sants-Montjuïc és l’única de la ciutat que ha optat de manera decidida per cridar a votar l’1-O amb una campanya unitària el barri. Les dinou assemblees restants de Barcelona no han avalat la consulta.

ICV, promotora del no a l’1-O

“Sí que hi ha gent que defensa la necessitat de cridar a la participació, però els que s’oposen al referèndum, sobretot militants d’ICV, mostren una actitud tan bel·ligerant que fan inviable un pronunciament a favor de la consulta”, assenyala un militant independentista de BComú. De fet, el document contra l’1-O que s’havia de votar a la coordinadora el 8 de juliol el va elaborar José Luis Atienza, regidor d’ICV de Viladecans, amb Maribel Ibáñez, de BComú de les Corts, i va ser presentat per Rafael Duarte, portaveu d’ICV-EUiA al Prat de Llobregat, segons ha pogut saber l’ARA.

Pel que fa a Podem, cinc dels nou nuclis barcelonins han rebutjat la consulta no pactada. Quatre d’aquests, els de l’Eixample (82% dels vots), Sant Martí (93%) i la totalitat de membres d’Horta-Guinardó i les Corts (100%), van optar per desentendre’s de la consulta. En canvi, els militants de Sants (66%) i de Sant Gervasi (38%) van votar sumar-se a l’1-O però sense atorgar-hi caràcter vinculant, com defensa la direcció comandada per Albano Dante Fachin. És l’opció que ha sigut secundada per més del 60% dels cercles del país i la que ha resultat guanyadora. Al Poble-sec aquesta opció majoritària a Catalunya va empatar amb els que sí que veuen l’1-O vinculant i només el cercle de Ciutat Vella va apostar clarament per la via unilateral (75%).

L’opinió als cercles de Barcelona contrasta amb la determinació de les bases de l’Hospitalet de Llobregat i de Badalona, on la via unilateral es va imposar amb un 67% i un 54% dels vots. D’entre cinc, a Cornellà també va ser l’opció més votada (35%). A Santa Coloma, un 80% es va posicionar pel referèndum no vinculant i a Sant Adrià aquesta opció es va escollir per unanimitat.