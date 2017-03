Un congressista dels EUA dona suport a l'autodeterminació dels pobles i reclama "diàleg" amb Espanya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha finalitzat aquest dimecres a la matinada -hora catalana- el seu pas per Washington, enmig del seu viatge oficial als EUA. Abans de traslladar-se a Nova York, ha volgut fer balanç de les reunions institucionals que ha tingut, després de reunir-se dimarts amb tres congressistes i aquest dimecres amb tres més. Puigdemont marxa de la capital nord-americana enormement satisfet pel que ha pogut escoltar i conversar a les reunions.

La darrera ronda de contactes els ha mantingut Puigdemont a la cambra de representants amb els congressistes republicans Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen i Carlos Curberlo, tots tres d'origen cubà. A més de rebre el suport públic a l' autodeterminació de Catalunya de Curberlo, Puigdemont marxa de Washington "convençut que aquest viatge ha servit per millorar bastant el coneixement del què passa a Catalunya, i per mantenir l'interès que s'ha detectat que hi ha" pel procés. "Això desmenteix les teories que no ens rep ningú, que no interessa a ningú, que és un afer intern espanyol... Doncs ves per on, ens hem reunit amb sis congressistes i amb un interès molt alt", ha afirmat Puigdemont després de les trobades des de les portes del Capitoli dels EUA.

540x306 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, davant del Capitoli dels EUA / ACN El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, davant del Capitoli dels EUA / ACN

Carlos Curbelo

En unes breus declaracions a l' ACN, Carlos Curbelo ha explicat que el president l'ha posat al dia sobre el procés i ha mostrat el seu interès en el cas. "Òbviament, el tema de l'autodeterminació és molt important per a nosaltres, la meva família va haver de fugir d'un país on no existia aquest dret", ha sentenciat amb el president a la vora. Tot i aquest suport a l'autodeterminació, ha volgut ser caut i s'ha declarat "incapaç d'imposar res a ningú ni fer ingerències a la política d'altres països". Tot i això ha enviat un missatge a l' Estat perquè segui a parlar amb Catalunya. "Vull convidar al diàleg. És fonamental a tots els països, com fan tots els governs dels món, els EUA, Espanya ho ha fet, ha convidat al diàleg arreu del món per arribar a acords, resoldre les diferències, tractar d'arribar a una entesa mútua", ha dit, tot afegint que això és el que "desitja a Espanya, Catalunya, i a qualsevol part del mon on hi hagi conflictes d'aquesta índole".

D'aquestes tres últimes entrevistes, el president afirma que s'emporta "l'interès remarcable de tots tres en saber el que està passant a Catalunya, des d'una posició clarament compromesa amb el dret a l'autodeterminació", com proven les declaracions de Curbelo a l'ACN. Segons Puigdemont, les reunions amb els tres republicans han estat "una conversa molt franca, amistosa i molt positiva". "Nosaltres continuem en la línia d'anar estenent el coneixement i responent preguntes que ens formulen. He detectat un alt interès i un alt coneixement, no és quelcom que els vingui de nou. Les trobades han anat molt bé", ha dit.

Segons el president, els sis congressistes amb els que s'ha vist aquests dies a Washington preguntaven sobre el procés amb naturalitat. "Volen que siguem explícits pel que fa al compliment del full de ruta, volen saber la convicció que tenim sobre la convocatòria de referèndum, les passes següents en cas de victòria del sí i del no, quina Catalunya independent volem, què passa amb l'euro i la UE, o la relació amb el món", ha detallat. En aquest mateix sentit, ha reconegut que "tothom pregunta" per la relació amb el govern espanyol, i ha explicat que hi ha "poca comprensió de perquè no es resol dialogant". "Per això proposo una mesa de negociació per resoldre una demanda política", ha afegit Puigdemont.

Entrevista a la CNN

Carles Puigdemont també ha estat entrevistat a l'edició en espanyol de la cadena de televisió CNN per parlar del procés sobiranista i la relació amb Espanya. Aprofitant la visita oficial als EUA, el president ha passat pel plató de la cadena, on ha admès que proclamar la independència al segle XXI obliga a parlar "d'interdependència" amb Espanya. "Estem en un món molt connectat. Volem reconnectar millor amb Espanya perquè la connexió no funciona, ha empitjorat. Les relacions no estan bé. Volem nous instruments, i tenim un instrument que és l'estat independent", ha defensat el president.

En aquest sentit, Puigdemont ha assegurat que el procés "no va contra ningú i tampoc contra Espanya". "És un plantejament que busca el reconeixement històric de Catalunya, que és una nació molt antiga i que necessita un estat que no li vagi en contra", ha dit. Puigdemont també ha comentat que anys enrere els catalans "pensaven que aquest Estat que sortia de la dictadura de Franco era l'oportunitat per reconèixer la identitat nacional catalana dins l'Estat espanyol". "Però hem fracassat, els dos. No es pot ser espanyol sent català. Per ser espanyol em demanen que deixi de ser català. Si no em demanessin renunciar a la meva identitat, no hi hauria problema", ha retret el president.