El ministre d'Exteriors creu que Puigdemont "no tindrà gaire èxit" explicant el referèndum a Brussel·les

El govern de Mariano Rajoy resta importància a la visita al Parlament Europeu prevista per al 24 de gener del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, per fer pedagogia sobre el referèndum. El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat que no creueu que Puigdemont tingui "gaire èxit" explicant els seus plans a Brussel·les perquè "ningú té una posició favorable al desafiament secessionista" tant a la Comissió Europea com al Consell Europeu.

Durant un esmorzar informatiu a l'hotel Ritz de Madrid, envoltat per més d'una desena d'ambaixadors -la majoria europeus-, Dastis ha garantit que Espanya "mantindrà l'estat de dret i els valors i mandats que figuren en la Constitució espanyola, que és el zenit de l'estat de dret espanyol". En aquest sentit ha apuntat que sí que preveu que diferents eurodiputats del Parlament Europeu donin suport a Puigdemont, Junqueras i Romeva, però que això entra dins de la normalitat perquè "a diferents països de la UE hi ha aspiracions secessionistes de regions o moviments".

" Evidentment cadascú és legítim de defensar les seves aspiracions, com també és evident que entre els 751 membres del Parlament Europeu és possible que la conferència tingui eco i que hi hagi gent que comparteixi determinades sensibilitats", ha assenyalat.

Empara del tractat de Maastricht

A més de la Constitució, Dastis ha brandat l'article 4 del tractat de Maastricht per prohibir un referèndum vinculant. Es tracta d'un article controvertit, ja que el govern espanyol considera que consagra l'obligació de defensar des de la UE la sobirania interna dels estats, mentre que la Generalitat recorda que cap tractat europeu estableix què passa quan un territori s'independitza.

El ministres d'Exteriors ha reconegut la preocupació que hi ha dins dels cossos diplomàtics, però també el convenciment que l'Estat "abordarà el desafiament aplicant principis i valors reconeguts en la Constitució i en el mateix tractat de la UE, que en el seu article 4 "proclama el principi de respecte a l'organització interna dels estats membres i les seves qüestions, entre les quals defensar la integritat territorial".

El primer viatge a l'estranger de Puigdemont va ser el maig del 2016, en una visita a Gant i Brussel·les. Llavors el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va evitar reunir-se amb el president de la Generalitat al·legant problemes d'agenda.