La reforma del reglament per facilitar la desconnexió exprés avança entre retrets de l'oposició

La reforma del reglament del Parlament que ha de facilitar la desconnexió exprés ha fet aquest dimecres un nou pas marcat, un cop més, pels retrets entre els grups independentistes i l'oposició. aquest dimecres un nou pas a la cambra catalana. Junts pel Sí i la CUP han fet valer la seva majoria a l'hemicicle per rebutjar les esmenes a la totalitat de la resta de grups, pel que la reforma del reglament, doncs, es debatrà ara en comissió -i s'obrirà a les esmenes dels grups- abans d'afrontar la votació definitiva en els propers mesos.

L'encarregat de defensar la idoneïtat de la reforma ha estat el president de Junts pel Sí, Jordi Turull, que ha argumentat que amb el canvi del reglament qui hi surt guanyant més no és el grup de Junts pel Sí sinó els de l'oposició, que tindran dret a fer com el Govern i impulsar reformes per lectura única. Turull, que ha assegurat que la reforma és "perfectament legal, democràtica i reforça la seguretat jurídica" i ha acusat l'oposició d'actuar no en base al que diu la reforma sinó al que "alguns diuen" que es vol fer amb ella.

En el torn de rèplica, i després de l'onada de crítiques de l'oposició, Turull ha censurat l'actitud "hipòcrita" de Cs, PSC, CSQP i PP, ja que, segons el seu parer, el problema no és la reforma del reglament sinó que es vulgui aprovar la llei de transitorietat jurídica. "Ni ens deixen parlar, ni ens deixen discutir, i ara ens diuen que no ens deixen aprovar", ha lamentat, i ha afirmat que "l'únic que limita" la capacitat d'actuació dels grups del Parlament és el Tribunal Constitucional i la Fiscalia.

L'únic grup que, a més de Junts pel Sí, ha donat suport a la reforma ha estat la CUP. A diferència de Turull, la diputada Anna Gabriel sí ha parlat obertament de que la reforma serveixi per tramitar en un dia la llei de desconnexió. "No ens amaguem de res. Si ens cal una lectura única per tramitar la llei de referèndum, assumim i diem ara que sí. Que estarem disposades a fer-ho", ha dit.

La diputada de la CUP ha criticat a més que l'oposició s'indigni per la lectura única quan "alguns grups no estan disposats a participar en cap debat sobre el referèndum" i ja han decidit dirimir el conflicte per la via del Tribunal Constitucional. "Amb vosaltres, si s'escau, enlloc de trobar-nos a la ponència ja sabem que ens trobarem als tribunals", ha apuntat.

Les paraules de Junts pel Sí i la CUP, però, no han convençut l'oposició. El primer en demostrar-ho ha estat el líder de CSQP, Lluís Rabell, que ha demanat fer marxa enrere i frenar una reforma del reglament que ha considerat "un insult a la intel·ligència". "No es pot amagar un elefant darrere una capsa de llumins", ha apuntat Rabell, que ha apuntat que és evident que darrere de la reforma per via d'urgència hi ha un intent d'aprovar la llei de transitorietat jurídica sense debat.

"Amb l'excusa de ser astuts rebreguen els drets de l'oposició però sobretot estafen els ciutadans", ha apuntat Rabell, que ha augurat que tot i aprovar la llei sense debat aquesta no es podrà aprovar "amb nocturnitat" i desoint el Consell de Garanties i el Tribunal Constitucional. Segons Rabell, l'únic que es busca es "mantenir viu un full de ruta que segueix en estat de coma".

També el vicepresident primer de la mesa del Parlament, el diputat de C's José María Espejo-Saavedra, ha carregat amb duresa contra la reforma del reglament, que ha atribuït a "un intent dels que van perdent de canviar les regles del joc a mig partit". "No tenen majoria social, ni de vots i tampoc a les enquestes. Volen utilitzar l'única majoria que tenen, la parlamentària que els atorga una injusta llei electoral" ha lamentat el diputat de Ciutadans.

Espejo-Saavedra ha centrat bona part del seu discurs a criticar també les paraules del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach sobre sancionar els funcionaris que no acatin la llei de desconnexió i el fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'hagi defensat. En aquest sentit, ha subratllat que els funcionaris catalans no hauran de complir la llei de transitorietat jurídica perquè no tindrà cap valor.

PP: "Democràcia o totalitarisme"

El següent en carregar contra la reforma ha estat el portaveu del PP, Alejandro Fernández, que ha afirmat que la reforma del reglament és "la típica pràctica dels que canvien les regles del joc democràtiques per iniciar la transició a un sistema que de democràtic no té res", un model que ha equiparat amb el de Nicolás Maduro a Veneçuela. El diputat popular ha acusat JxSí i la CUP de "trencar el consens" que sempre ha protagonitzat la reforma del reglament.

Apel·lant al debat entre Hans Kelsen i Carl Schmitt, Fernández ha defensat que aquest és un debat entre "la democràcia i el totalitarisme disfressat de voluntat del poble". Per això, ha reclamat a l'independentisme "perdre tota l'esperança" perquè "el totalitarisme identitari sempre perd" davant la fermesa democràtica.

El PSC veu "un tret al peu" de l'independentisme

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha mostrat la seva "tristesa" davant d'una reforma del reglament que, sota el seu parer, "trenca la confiança entre grups i posa en qüestió la qualitat democràtica de la institució". A més, ha considerat que aquesta reforma és un "nyap" i "un tret al peu" del sobiranisme. "El camí ca a la independència l'està matant la opacitat", ha opinat.

La diputada socialista s'ha mostrat convençuda que "quan baixi la febre de les il·legalitats" caldrà reconstruir moltes coses, entre elles el reglament del Parlament. Granados ha censurat també que s'intenti dividir entre demòcrates i no demòcrates en funció de si es dona suport o no al referèndum, i ha qüestionat que els que parlen de democràcia "tota l'estona" ara vulguin limitar-la reduint la capacitat d'actuació de l'oposició.

Una reforma amb polèmica

El canvi del reglament del Parlament ha generat crispació a la cambra catalana. Junts pel Sí va promoure la reforma perquè pretén aprovar la llei de transitorietat jurídica –que ha d'emparar el referèndum– en un sol dia, amb la previsió que el govern espanyol la impugnarà al Tribunal Constitucional en el moment que es faci pública. És per això que – tal com va avançar l'ARA–, Junts pel Sí i la CUP han dissenyat una desconnexió exprés per poder-ho fer en un sol debat al plenari (les proposicions de llei requereixen dos debats: un primer a la totalitat, el tràmit en comissió per negociar canvis al text legislatiu i el ple final d'aprovació).

La reforma que proposen passa -entre altres aspectes- per habilitar els grups polítics a tramitar les proposicions per lectura única –és a dir, en un sol debat al ple–, tal com ara ja poden fer el Govern o tots els partits de la cambra per unanimitat. L'oposició ha carregat amb duresa contra la iniciativa dels grups independentistes alertant que atempta contra el dret dels diputats de l'oposició.