La direcció de Podem Catalunya no es mulla sobre el referèndum unilateral

La direcció de Podem Catalunya ha decidit no mullar-se sobre el referèndum unilateral. Al document, 'Una resposta clara, col·lectiva i de país', la formació lila planteja tres escenaris possibles que els 40.000 adherits hauran de debatre en els seus cercles fins al 9 de juny. Dos dies més tard, la direcció donarà a conèixer els resultats. El primer escenari passa pel rebuig a una consulta que no sigui acordada amb l'Estat; el segon, l'avala "com un acte de mobilització cívica" en línia amb el 9-N, i el tercer, dona tota la validesa al refèrendum unilateral sempre que hi hagi una "participació massiva", que es mouria entre el 55% i el 60%. En cap cas, la direcció, que assumirà la decisió de la militància, fixarà el sentit del vot en la consulta si els adherits aposten per anar a les urnes. El secretari general de Podem Catalunya ha qualificat aquest document com un "primer pas" per engegar el procés de debat.