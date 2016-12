El discurs de Felip VI, rebut amb crítiques pels sobiranistes i amb aplaudiments pels unionistes

Des que va començar el procés sobiranista, les paraules del monarca espanyol són objecte d'una anàlisi intensa a Catalunya. El tradicional discurs de Nadal és objecte d'un especial escrutini amb l'objectiu d'intentar calibrar fins a quin punt la casa reial pot o vol jugar un paper en la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Durant aquest temps, la Casa Reial ha optat o bé per obviar el tema o bé per fer-hi referència amb un to crític. Aquest any la Zarzuela ha escollit aquesta segona opció, i Felip VI ha acusat el sobiranisme de generar "enfrontaments estèrils". Unes paraules que, com era previsible, han estat fortament criticades per aquells a qui anaven destinades —els sobiranistes i, molt en concret, el Parlament i el Govern— mentre que han rebut l'aplaudiment unionista.

A ningú se li escapa que el discurs del rei no l'escriu el rei, i que al darrere de tot el que surt de la Zarzuela hi ha la Moncloa. És per això que, en plena operació propagandística del govern espanyol a Catalunya, aquest any hi havia una especial curiositat per saber si el discurs del rei faria algun tipus de menció a l''operació diàleg'. Les paraules del monarca, refrendant les sales de justícia com a única resposta espanyola a la demanda catalana de votar, han deixat clar quin és l'abast autèntic de l'operació. I, si el discurs és un aval a seguir la via dura contra el sobiranisme, la resposta que ha provocat ha estat contundent.

Òmnium: "Amenaces"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciat les "amenaces" del rei i del govern espanyol a l'independentisme, en veure's, segons la seva opinió, "incapaços de reconèixer que els conflictes polítics s'han de resoldre mitjançant el diàleg". Cuixart ha expressat la seva "decepció majúscula" amb el discurs de Felip VI i ha advertit que les seves crides no alteren la "serenitat i fermesa" de Catalunya en defensa d'un referèndum. El president d'Òmnium ha lamentat la "negativa constant" de l'Estat a "reconèixer la voluntat del poble de Catalunya d'avançar en el camí cap a la seva llibertat".

Pisarello: "Poca sensibilitat"

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha considerat "decebedora" la "poca sensibilitat" i "comprensió" del rei cap a Catalunya. El número dos de Colau al consistori ha lamentat que Felip VI no obrís "cap camí" per "desbloquejar la situació" de manera "democràtica i pacífica". Pisarello ha retret al rei que mostrés "tan poca sensibilitat cap a la plurinacionalitat de l'Estat".

Forcadell: "Que els catalans puguin expressar-se amb la mateixa llibertat que el rei"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reclamat que els catalans "puguin expressar-se amb la mateixa llibertat que el rei ahir". Segons Forcadell, el rei "no va dir res de nou" en la seva intervenció de dissabte. La presidenta ha afirmat que treballa "perquè al Parlament es pugui parlar d'absolutament tot, especialment del que interessa als catalans", amb l'únic "límit" del "respecte als drets humans", ha insistit.

Junqueras: "Relació entre iguals amb el Regne d'Espanya"

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha reclamat que Catalunya pugui tenir una relació "entre iguals" amb el "Regne d'Espanya". Junqueras ha explicat que no va escoltar el missatge de Nadal del rei però s'ha mostrat "absolutament a favor" d'evitar "confrontacions estèrils", de "respectar sempre la legalitat fruit de la democràcia i del nostre Parlament" i de mantenir "la millor relació possible amb Espanya i els ciutadans espanyols". Una relació que, ha recalcat, ha de ser entre "iguals", ja que "les millors relacions possibles" són aquelles que mantenen els ciutadans "igualment lliures", com passa entre Espanya i tots els països que en el seu moment "se'n van independitzar".

Pascal: "La plenitud dels ciutadans es manifesta votant"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha expressat el seu "respecte per la figura del monarca", però ha afirmat que "un rei del segle XXI hauria d'entendre que la plenitud moral dels ciutadans es manifesta votant", i Felip VI "no ho entén".

Castellà: "Reflex d'un diàleg buit"

El diputat de Junts pel Sí al Parlament i portaveu nacional de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha dit que el discurs de Nadal del rei "no aporta cap novetat" i és el reflex d'un "diàleg buit, estèril, sense propostes", en el qual es proposa "parlar de tot menys de democràcia i d'exercir el dret a l'autodeterminació".

Villegas: "Dret a decidir de tots els espanyols"

Ben diferent és la valoració que del discurs del rei fan les forces unionistes. El vicesecretari general de Ciutadans (C's), José Manuel Villegas, ha fet una "valoració positiva" del missatge del rei i ha destacat que "saltar-se les lleis i enfrontar-nos als catalans entre nosaltres i amb la resta dels espanyols genera desgast, genera enfrontament, genera perjudicis econòmics, però serà estèril perquè ningú no pot saltar-se les lleis. Ningú no pot negar el dret a decidir a tots els espanyols sobre allò que incumbeix a tots els espanyols", ha recalcat Villegas.

Casado: "Missatge clar als populistes i secessionistes"

El vicesecretari general de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha vist en el discurs del rei un "missatge clar als populistes i secessionistes". Segons Casado, el monarca va parlar d'"unitat davant qui intenta separar els que intenten fer valer els seus interessos partidistes per sobre dels generals". Casado ha dit que el discurs tenia un "marcat caràcter de concòrdia" en intentar "buscar en tot moment el que ens uneix i no el que ens separa, el que ens permet construir i no el que destrueix".

Hernando: "Uneix els espanyols"

Des del PSOE, el seu portaveu al Congrés, Antonio Hernando, ha destacat que el missatge del rei posa l'accent en "el que uneix els espanyols per damunt del que els pugui diferenciar".