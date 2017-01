Les entitats sobiranistes volen una mobilització "massiva" el dia del judici del 9-N

El proper dilluns 6 de febrer començarà el judici del 9-N, en què es jutjarà l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. Davant d'aquesta data clau, les entitats sobiranistes volen fer costat als implicats en una nova mobilització "excepcional i massiva" que evidenciï que "no es jutja només a tres persones sinó a tots". Per això, l'ANC, Òmnium, l'ACM i l'AMI han obert un espai web d'inscripcions ( www.9nsomtots.cat), que està ja actiu des d'aquest matí, que també servirà per calcular els autobusos que s'han de contractar.

En una roda de premsa, els presidents de les entitats, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Miquel Buch i Neus Lloveras (ha intervingut via vídeo) han fet una crida "a tots els demòcrates a mobilitzar-se" de manera cívica i pacífica. El 9-N va tenir la col·laboració dels partits independentistes, però també van votar forces com Unió, ICV i Podem, així com alguns membres del PSC.

Conscients que la data -dilluns a les 8.15h del matí- no és la millor per a una gran manifestació, les entitats proposen que tothom qui vulgui participar i tingui obligacions laborals demani festa a la feina per acudir als jutjats, ja sigui davant del Tribunal Superior de Justícia o a la Ciutat de la Justícia. Deixen clar que "no entrarem a competir amb nosaltres mateixos". "El sobiranisme ha demostrat l'enorme capacitat de mobilització", ha afirmat Cuixart, que també ha demanat una "mobilització permanent" dels ciutadans en contra de la judicialització.

Les entitats han organitzat aquesta nova concentració per deixar clar que la via judicial és "un camí equivocat" que posa el plet català en un "carreró sense sortida", segons ha dit Sànchez. Cuixart ha lamentat en aquest sentit la "farsa de l'Operació diàleg" que pregona el govern espanyol del PP: "Tenim una demòcracia intervinguda per la justícia espanyola".

Així, el líder d'Òmnium ha reclamat convertir el 6 de febrer en un "clam en defensa dels representants polítics". Des de l'ACM, Buch ha recordat en aquesta línia que el 9-N va ser "l'acte de rebel·lia més important de la història de Catalunya" i que això ha quedat demostrat amb les imputacions als dirigents implicats. "Aleshores el president se la va jugar i ara és l'hora que tots també ens la juguem", ha sentenciat.