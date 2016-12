El govern espanyol acusa Puigdemont d'"adoptar l'agenda radical" en la cimera pel dret a decidir

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'"adoptar l'agenda radical" en la cimera pel dret a decidir d'aquest divendres i ha considerat que aquesta "no és una bona mesura", tot i que ha assegurat que l'executiu central manté la mà estesa al diàleg.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Méndez de Vigo ha evitat dir que la cimera sigui una pedra a la sabata per a l''operació diàleg': "El diàleg és i serà una constant del govern. Tenim la mà estesa per parlar amb tothom. Els ciutadans hauran de jutjar els que estiguin en la unilateralitat".

Méndez de Vigo ha justificat que l'actitud del govern espanyol va encaminada a "resoldre els problemes de la gent", i per això ha reiterat la invitació a Puigdemont a participar en la Conferència de Presidents del gener, de la qual avui s'han donat més detalls de l'ordre del dia, que inclourà aspectes europeus, a més d'educació i temes socials, entre d'altres.

El portaveu espanyol ha deixat clar, això sí, que "no hi haurà referèndum d'autodeterminació a Espanya", perquè va contra la mateixa legalitat que "garanteix les institucions d'autogovern catalanes". També ha valorat la sentència del Tribunal Constitucional contra les lleis de desconnexió i ha assegurat que l'executiu espanyol les "respecta i acata", abans de demanar al Govern que faci el mateix.

Millo demana diàleg "sincer, permanent i lleial"

Més tard, a mitja tarda, i mentre encara estava en marxa la cimera, Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, ha afirmat que no prendran mesures jurídiques contra la cimera, ja que és una "reunió política", però ha advertit que "si d'aquesta reunió se'n desprenguessin decisions o actuacions de caràcter jurídic que estiguessin fora del marc de les regles del joc, aleshores hi hauria resposta jurídica, com ja hi ha hagut altres vegades".

Tanmateix, Millo ha assegurat que aquesta cimera, convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no és un exemple de democràcia, ja que ha recordat que "la democràcia consisteix a defensar les lleis democràtiques i les institucions". En la mateixa línia, Millo ha criticat que s’utilitzi el Parlament per fer aquest tipus de trobades, on es defensen "opinions partidistes que només estan defensades per una part de la societat" i que compten amb l’absència de moltes formacions polítiques.

Millo ha aprofitat l’ocasió per tornar a demanar a Carles Puigdemont que canviï d’opinió i que assisteixi a la Conferència de Presidents que tindrà lloc al gener. Millo ha assegurat que Puigdemont té una "oportunitat clara" de fer escoltar la veu de tots els catalans i "no només la dels que pensen com ell". La voluntat de Millo i del govern de Mariano Rajoy és establir un diàleg "sincer, permanent i lleial" amb el Govern per donar resposta al conflicte territorial que viuen Catalunya i Espanya.