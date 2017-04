El govern espanyol subratlla que "els mateixos organitzadors neguen caràcter jurídic" a l'acte pel referèndum

Mariano Rajoy i el seu equip respira tranquil després de l'acte de compromís amb el referèndum que ha celebrat aquest divendres el Govern català. El portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha volgut transmetre "tranquil·litat" davant les pretensions de l'executiu català i ha subratllat que "els propis organitzadors neguen caràcter jurídic" al document que han signat tots els alts càrrecs governamentals. Méndez de Vigo ha insistit que la consulta és "il·legal" i que una possible DUI, que Junqueras va posar sobre la taula si no es pot celebrar el referèndum, "no té efectes polítics ni jurídics".

"El referèndum unilateral és il·legal: ho diu el TC, el Consell de Garanties Estatutàries, els lletrats del Parlament i ho repeteix fins a la sacietat la UE", ha subratllat Méndez de Vigo, que ha repetit per enèsima vegada el discurs de l'imperi de la llei. "La Constitució espanyola és clara i meridiana: la sobirania resideix en el poble espanyol", ha apuntat, i ha afegit que un referèndum "en què només participi una part de la població és il·legal".

El ministre ha assegurat que el govern espanyol es preocupa per fer les coses que "interessen la ciutadania", en referència a la visita a Barcelona de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, per participar en un acte que defensi Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. "Ens agradaria que la Generalitat fes el mateix", ha reblat.

Així, Méndez de Vigo ha insistit en la "mà estesa al diàleg" amb el Govern. "Fem una crida que les aigües tornin al curs del diàleg", ha afirmat, amb l'objectiu que "no es cometin actes contra l'estat de dret".