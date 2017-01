"Consultar els ciutadans no és declarar la guerra"

“Un referèndum no és una declaració de guerra”. El representant diplomàtic d’una regió suïssa que aquest dimarts ha assistit a l’acte del Parlament Europeu resumia així la seva incredulitat davant la negativa del govern espanyol de permetre el referèndum. “A Suïssa votem quatre vegades cada any i ho veiem com un procés normal”, assegura després d’escoltar els discursos del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva. És un dels diplomàtics estrangers -una cinquantena- d’ambaixades i oficines regionals que han assistit a l’acte.

La crida al boicot del govern espanyol no ha tingut cap efecte. La sala, la més gran del Parlament Europeu tret del plenari, estava plena a vessar. La gent s’amuntegava a les cantonades per seguir els discursos a peu dret i algunes persones fins i tot es van quedar a la porta davant la dificultat per accedir a la sala que omplien al voltant de 500 persones. Bona part dels assistents eren catalans -funcionaris europeus, assistents parlamentaris, eurodiputats i membres de la comunitat catalana resident a la capital comunitària- però també han volgut escoltar Puigdemont un bon grup de diplomàtics estrangers, membres de partits polítics i periodistes de mitjans internacionals com el Financial Times o Público.

Entre el públic hi havia el president del parlament flamenc, Jan Peumans, i eurodiputats com la belga Helga Stevens i la portuguesa Ana Gomes. L’organització de l’acte, a càrrec dels eurodiputats Ramon Tremosa (PDEcat) i Josep-Maria Terricabras (ERC), ha xifrat en 40 els eurodiputats presents. Tot i la súplica del portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González-Pons, als membres del PP europeu de no assistir a la conferència, dos eurodiputats del grup s’hi han rebel·lat i han ocupat una del les cadires de les primers files: l’hongarès László Tökés i el català ex membre d’Unió Democràtica, Francesc Gambús.

Una de les eurodiputades estrangeres, la socialista Ana Gomes, ha sortit de la conferència sorpesa per la manca de diàleg del govern de Mariano Rajoy. “És un problema de Catalunya i d’Espanya, però també d’Europa, sens dubte. I la forma de resoldre-ho no és pretendre que el problema no existeix o a través de vies represives. És dialogant”, ha assegurat la portuguesa. “És escandalós. Una cosa és estar en contra del referèndum i l’altra és no voler ni parlar-ne, afirmava un flamenc que estudia català i que ha assistit a la conferència.

A les primeres files de l’acte també hi havia un diplomàtic d’Azawad, Moussa Ag Assarid, un territori de l’Àfrica occidental que al 2012 va declarar unilateralment la seva independència de Mali. “La nostra independència no va funcionar perquè cap país ens va reconèixer com a Estat. Ara estem mirant com Catalunya està guanyant la seva independència de forma democràtica i pacífica”, ha explicat.