Els exdetectius de Método 3 tampoc saben d’on surt l’USB

Els detectius Antonio Tamarit i Julián Peribáñez, exempleats de l’agència Método 3, van negar ahir que haguessin entregat un USB a la policia amb dades de la família Pujol. El jutge José de la Mata està investigant l’origen d’algunes de les proves del cas Pujol, retalls sobre els negocis del primogènit de la família que van servir per elaborar un informe de la UDEF. La seva tesi coincideix amb la de l’excap d’Afers Interns de la Policia, Marcelino Martín Blas, que també va assegurar que no sabia d’on sortia l’USB. Els tres desmentien així Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional i home fort de l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz. Pino s’havia desentès de la informació i l’origen del pendrive i havia descarregat tota la responsabilitat en Martín Blas -que era el seu subordinat- i els dos exdetectius interrogats ahir com a testimonis.

Informes sobre Ana Mato

Segons els exdetectius, la seva relació amb Martín Blas no té res a veure amb el cas Pujol. Van detallar davant el jutge que la Policia va contactar amb ells per un informe sobre el cas Gürtel i l’exministra Ana Mato que havia redactat Método 3. Tant Peribáñez com Tamarit van estar col·laborant durant un any amb la Policia, però segons han assegurat mai van cobrar fons, excepte dietes per trasllat i allotjament. Desmentien així l’acusació de l’expropietari de l’agència, Francisco Marco, que havia denunciat que els seus empleats cobraven de la Policia per fer informes relacionats amb l’operació Catalunya.

Després d’una primera trobada, Martín Blas va derivar en un col·laborador les relacions amb els exdetectius. Els dos van explicar que, en aquell moment, corria el rumor -esbombat, segons ells, per Javier de la Rosa- que els Pujol havien pagat a Método 3 per informes sobre la família. Ho van desmentir.

Després d’haver interrogat -com a testimonis- els quatre implicats en el cas, el jutge De la Mata continua sense saber d’on va sortir l’USB que se cita en l’informe de la UDEF. De fet, la memòria física no va aparèixer mai, tot i que fa unes setmanes la policia va trobar, teòricament per sorpresa, un altre USB amb informació similar. El que queda més desacreditat, de moment, és Pino. Ell mateix va confessar davant el jutge que tenia “una poderosa imaginació” i deia coses “no gaire certes”.