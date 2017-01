El fantasma del líder del PP recorre la sala

La fiscal Concha Sabadell va aconseguir ahir anticipar un any el judici pel cas dels papers de Bárcenas. La caixa B del PP es jutjarà a finals d’aquest any o principis del que ve, però Sabadell va aconseguir que Luis Bárcenas confirmés un fet que fins ara només havia declarat en la instrucció: el PP tenia una comptabilitat “extraoficial”, “extracomptable”, en la qual ell mateix i Álvaro Lapuerta, tresorer fins al 2008, anotaven a mà els donatius i el repartiment dels diners en efectiu que pagaven les empreses per repartir-los entre dirigents i despeses electorals.

Aquest va ser l’aperitiu de la declaració de l’extresorer, que va començar ahir i que la fiscal aspira a acabar en la sessió d’avui. En la primera jornada, el fantasma del president espanyol, Mariano Rajoy, va passejar-se per la sala. Però no perquè l’esmentés la fiscal Sabadell. Va ser Bárcenas qui el va anomenar diverses vegades.

L’extresorer va explicar que el juny del 2004 Rajoy va rebre el missatge que l’avisava que Francisco Correa era un comissionista. Segons el relat de Bárcenas, Rajoy, president del PP, va donar ordre a Ángel Acebes, aleshores secretari general del partit, d’acabar la relació amb Correa. Però el cap de la trama va saber manegar-s’ho. A través d’una altra de les seves empreses, Orange Market, va aconseguir que Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, contractés els seus serveis. “Camps truca a Álvaro Lapuerta i li diu: «Escolta, que hi ha un geni que es diu Álvaro Pérez, el Bigotes », i que Orange Market no és l’empresa que contractava amb el PP. Laporta l’autoritza a tirar endavant”, va explicar l’extresorer a la fiscal Sabadell.

Bárcenas explica més coses. Que el 2008, per al congrés del PP a València, Acebes autoritza que de l’organització se n’encarreguin l’empresa de l’esposa de l’exministre Juan Costa i... Orange Market.

Dues causes amb coincidències

Bárcenas va sentir-se molest pel fet que la fiscal tragués a col·lació la caixa B, que serà el tema d’un altre judici. Però com va justificar el president del tribunal, Ángel Hurtado, davant la protesta del lletrat de l’extresorer, la línia que separa les dues causes és molt fina.

En tot cas, Bárcenas va respondre a la major part de les preguntes quan podia seguir en silenci. Va ratificar l’existència de la comptabilitat B i els donatius en negre en el judici. Fer-ho ara és més important que declarar-ho en la instrucció, en què sempre hi ha marge per fer-se enrere.

L’extresorer creia que la fiscal Sabadell seguiria el seu escrit d’acusació, i les preguntes el van agafar amb el peu canviat, però va acceptar el desafiament.

El relat de Bárcenas va ser el contrapunt de la compareixença de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, al Congrés, en què va demanar perdó per la tragèdia aèria del Iak-42. La ministra, que sabia des de feia dos mesos la data de la declaració del tresorer, havia contraprogramat Bárcenas.

El tribunal ha acceptat les compareixences d’Ángel Acebes, Javier Arenas i Francisco Ávarez-Cascos. ¿El tribunal cridarà a declarar per escrit Rajoy com a testimoni? La possibilitat va estar sobre la taula en el seu dia, i van decidir que ho tornarien a considerar en funció de com avancés el judici.