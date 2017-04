El fiscal i la majoria d'acusacions del cas Gürtel s'oposen a fer declarar Rajoy

El fiscal del cas Gürtel s'oposa a la declaració del president espanyol, Mariano Rajoy, perquè la considera "redundant" i "inútil". La petició, formulada per l'acusació popular d'ADADE considera rellevant la declaració del president espanyol en el cas que investiga els pagaments a la trama corrupta dirigida per Francisco Correa, però tant la Fiscalia com l'advocat de l'Estat s'hi han manifestat en contra.

L'advocat de l'Estat ha considerat que no hi ha "indicis" que Rajoy tingués res a veure amb els contractes manegats en favor de les empreses de la trama i no té relació directa amb els delictes pels quals acusa. En canvi, l'acusació del PSOE sí que s'ha adherit a la petició d'ADADE.

Pel que fa a les defenses, la de la dona de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, també s'hi ha oposat argumentant que ja ha estat denegada en diverses ocasions, i que en aquesta peça, Rajoy no pot aclarir res, tot i que sí que ho pot fer en la peça dels 'papers de Bárcenas'.

Ara serà el jutge qui haurà de decidir si fa declarar el president espanyol.