Uns 500 funcionaris es preparen per saber com actuar davant el referèndum unilateral i les lleis de desconnexió

Els funcionaris i treballadors públics de la Generalitat són al centre del debat polític després que el Govern s'hagi mostrat disposat a convocar el referèndum sense que hi hagi un acord previ amb l'Estat i les lleis de desconnexió. El xoc de legitimitats i legalitats que es preveu deixa els treballadors públics en una situació complexa que ha generat preguntes i preocupació entre els funcionaris. La Intersindical-CSC ha fet xerrades a tots els departaments dirigides als funcionaris dels serveis centrals de la Generalitat per explicar-los com han d’actuar per afrontar els moments clau del referèndum i les lleis de desconnexió i evitar, alhora, que siguin posats sota el focus judicial o l’Estat prengui represàlies contra ells per acatar les ordres del Govern i les lleis del Parlament.

El responsable de les xerrades de la Intersindical-CSC, Marc Sallas, ha explicat a l’ACN que s’han fet una trentena de xerrades distribuïdes per tots els departaments de la Generalitat, i que han acollit poc més de mig miler d’assistents. La campanya es diu ‘Jo m’hi apunto’ i va dirigida especialment al col·lectiu de treballadors públics dels serveis centrals, que suposen el nucli dur de cada conselleria. El sindicat basa els seus consells i recomanacions en un informe jurídic que detalla com fer front als possibles delictes que l’Estat podria voler imputar a un funcionari si obeeix la Generalitat i les lleis de desconnexió. Així, les xerrades se centren en resoldre dubtes i donar consells per evitar que se’ls imputin delictes de prevaricació i desobediència sobretot, però també altres menys utilitzats en aquests casos com el de sedició, rebel·lió i traïció.

El sindicat ha volgut així aportar "seguretat jurídica i tranquil·litat" als funcionaris disposats a obeir les ordres de la Generalitat. I, de fet, Sallas assegura que es "molt complicat" que un funcionari sense poder legal acabi sent imputat, donat que per sobre seu sempre hi haurà un càrrec polític o un alt funcionari que sí que té aquesta capacitat i serà qui assumirà el pes de la seva decisió. A més, considera que no està clar que l’Estat tingui mitjans suficients per "avisar un per un tots els funcionaris amb les prohibicions concretes del que se suposa que no poden fer". "Aquestes comunicacions arriben de mans de secretaris judicials i no sé jo si hi ha tants com per advertir tants funcionaris", assegura.

Seguir les ordres de la Generalitat

És per tot això que, si en algun moment es planteja un xoc de legalitats i arriben ordres creuades des de la Generalitat i l’Estat, recomanen seguir "les que dona el responsable polític de cada departament". Segons Sallas, el sindicat pretén amb aquestes xerrades "establir un canal de comunicació directa amb els treballadors que també tenen un compromís amb el procés i que entenen que la república catalana és un element profundament democràtic i que també s’hi ha de comprometre des de la seva feina".

A les xerrades que ha anat fent, Sallas assegura que, sobretot, els treballadors s’han mostrat preocupats per "la manca d’informació" que podrien patir si en un moment crític se’ls planteja un dilema sobre atendre o no una ordre. "I és aquí on hem agafat el compromís de treballar amb la Generalitat per traslladar informació als treballadors públics el més precisa i d’hora possible", ha explicat.

L'altre gran dubte que tenen els funcionaris passa per l’escenari d’una possible suspensió de l’autonomia. "Volen saber quina situació tindrien si l’Estat intervé la Generalitat i Enric Millo acaba sent virrei i president de Catalunya", ha dit. Per a aquesta possibilitat, però, les respostes són menys concretes, ja que "les escenaris nous són més imprevisibles". Amb tot, la Intersindical assegura que ara per ara el sindicat i els treballadors públics estan "més preparats per donar resposta a la situació d’incertesa que se generarà en els propers mesos".