El futur de Puigdemont neguiteja el Partit Demòcrata

No hi ha eleccions catalanes a la vista, però la pregunta sobre qui serà el candidat del Partit Demòcrata (PDECat) quan s’hagi d’escollir el pròxim Parlament fa setmanes que se sent als despatxos de la seu que la formació hereva de Convergència té al carrer Provença de Barcelona. Tot i que la remor és cada cop més intensa, no ha alterat ni un mil·límetre el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ahir des dels micròfons de la Cadena SER va reiterar que no té intenció de repetir com a president de l’executiu si es compleix el full de ruta previst per als pròxims mesos.

Ho va fer, a més, afegint un punt de vehemència a la seva explicació habitual. “D’aquí un any no seré el president de la Generalitat”, va pronosticar Puigdemont, per tot seguit afegir el raonament al qual ja té acostumats els seus companys de partit: que el seu encàrrec és per “dur Catalunya de la postautonomia a la preindependència” i que, un cop arribats a aquest punt, es guanyi o es perdi el referèndum, el que vingui després serà per força “una nova etapa que demanarà noves eines i nous lideratges”.

Aquesta mena de declaracions incomoden la direcció del PDECat, que entén que cada cop que el president parla del seu futur s’obre el debat intern sobre què farà la formació si es queda sense candidat en unes eleccions en què, a més, les enquestes no els són favorables. “Encara que ja hagi pres la decisió, seria millor que no la fes pública”, raona un membre de l’executiva. Dins del partit es lamenten, a més, que aquest debat no hauria de marcar l’agenda quan no hi ha eleccions catalanes previstes per a aquest any.

“Només si la CUP fallés amb els pressupostos tindria sentit obrir ja aquest debat, i aleshores tot canviaria”, opinen fonts governamentals, que consideren que en un escenari com aquest Puigdemont sí que podria tornar a ser candidat, ja que, seguint el seu mateix raonament, no hauria completat la missió que se li va encomanar quan dilluns farà un any Artur Mas va fer un pas al costat i li va proposar assumir el càrrec.

Tot i que hi ha consens intern sobre el fet que ara mateix és el millor actiu del partit, l’opinió més estesa al PDECat és que el president té intenció de complir la seva paraula. “Tothom té clar que Puigdemont és el millor candidat. També que sempre ha dit que no es presentarà”, admet un diputat, que creu que la formació s’ha de preparar per trobar un relleu quan arribi el moment.

Tanmateix, també n’hi ha que mantenen un bri d’esperança i opinen que no està tot decidit. Un dirigent consultat apunta que amb les seves paraules Puigdemont aconsegueix “apujar el preu de la seva candidatura” i que el partit faci pinya amb ell si finalment repeteix com a candidat. Un dirigent veterà ara en segona línia apunta, a més, que “quan la història t’atrapa, t’atrapa”, i que, per tant, si el partit necessita que Puigdemont torni a ser el candidat, difícilment podrà negar-s’hi.

Ball de noms

En tot cas, el fet que l’ara president de la Generalitat s’autodescarti com a candidat fa que, de retruc, tothom busqui al partit qui podria substituir-lo. El debat també ha arribat fins al despatx de l’expresident Artur Mas, que alguns voldrien que tornés a la primera línia si Puigdemont no es presenta. Tanmateix, la majoria de dirigents consultats consideren aquest escenari improbable, sobretot tenint en compte que Mas corre el risc de ser inhabilitat quan es tanqui el judici contra ell pel 9-N.

I sense Mas i Puigdemont, qui? Dos noms més apareixen a les travesses: el de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, i el de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. Cap de les dues s’ha mogut en aquest sentit, però els seus companys ja fan circular els seus noms en un debat que tensa un Partit Demòcrata que preferiria aparcar aquesta carpeta i centrar-se a muscular-se ideològicament a través dels treballs de les sectorials. L’última paraula serà del president Puigdemont, que, diuen els seus, no vol parlar del seu futur perquè està centrat en el referèndum.

Millo critica la “inestabilitat”

Després d’escoltar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciant que d’aquí un any no serà al capdavant de l’executiu, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va qualificar d’“irresponsable” la seva actitud. En una entrevista a l’agència Efe, el delegat de la Moncloa va considerar que aquest anunci és un “missatge negatiu per al conjunt de la societat catalana”, ja que des del 2010 hi ha hagut eleccions cada dos anys. “Tornar a anunciar això és pràcticament anunciar un període d’inestabilitat altra vegada”, va lamentar el dirigent popular. Millo considera que aquest horitzó és el contrari del que necessiten la societat i l’economia catalana, ja que “per funcionar bé” cal allunyar-se de la “incertesa” i el “desconcert”.