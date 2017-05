El govern espanyol demana a Puigdemont que no plantegi el diàleg en termes "d'última oferta"

El govern espanyol rebutja els ultimàtums de la Generalitat. En ser preguntant per l' anunci que feia ahir el president Carles Puigdemont que en breu farà "l'última oferta per pactar el referèndum" amb l'Estat, el portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit: "No plantegem això en termes de l’ última oferta. Som un govern dialogant, però respectem l’ordenament jurídic".

"Hem explicat públicament i privadament per què no podem i no volem permetre un referèndum com el que es demanen", ha afegit Méndez de Vigo.

Al portaveu també li han preguntat l'opinió del govern espanyol sobre el que va dir l'exministre José Manuel García Margallo a Barcelona aquesta setmana, que era partidari de requisar les urnes i intervenir 24 hores els Mossos per impedir el referèndum. Méndez de Vigo ha fugit d'estudi i ha respost amb l'argumentari habitual: "Nosaltres obrim la mà al diàleg sense data de caducitat per resoldre els problemes de la gent. Aquest referèndum que pretenen alguns és il·legal, els tribunals s’hi han pronunciat amb una claredat meridiana. Ens preocupa la deriva del govern de la Generalitat".