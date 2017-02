Miquel Roca, advocat de la infanta: "Amb aquesta sentència es demostra que la justícia és igual per a tots els ciutadans"

L'advocat de la infanta Cristina de Borbó, Miquel Roca i Junyent, es mostra molt satisfet de la sentència absolutòria en el cas Nóos: "La infanta ha sigut absolta amb tots els pronunciaments favorables d¡acord amb les tesis que hem defensat des del principi". Per aquest motiu Roca ha dit que se sent com si "levités", davant un eixam de micròfons davant el seu despatx professional.

"La infanta està satisfeta, però disgustada per la condemna del seu marit, que ella considera injusta perquè segueix creient en la seva innocència", ha recordat l'advocat català.

Miquel Roca també ha volgut enviar un missatge: "Demano que els que han aprofitat per saltar-se la presumpció d’innocència ara rectifiquin i demanin perdó". Roca ha tingut un missatge per a Manos Limpias, l'única acusació que demanava pena de presó per a la infanta, i ha recordat que la sentència els obliga a pagar les costes, cosa que "demostra la naturalesa de la seva actuació". Cal recordar que fa un temps es va filtrar una conversa entre el secretari general del sindicat, Miguel Bernad, i l'advocada Virginia López-Negrete on es veia com li havien fet xantatge a la casa reial.

"Amb aquesta sentència es demostra que la justícia és igual per tots els ciutadans", ha volgut deixar clar Roca, que també ha explicat que si la justícia era justa quan va fer seure la infanta al banc dels acusats, "també ho és ara que l'ha absolt".

La sentència, però, obliga la infanta a pagar una multa de 260.000 euros com a responsable a títol lucratiu, però com que al desembre del 2014 ja va consignar uns 580.000 euros, li hauran de retornar la diferència.

Els ex ducs de Palma han conegut la sentència a Ginebra (Suïssa).