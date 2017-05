Un jutjat d'Andorra investiga l'exnúmero dos de la Policia Nacional per l'operació Catalunya

La querella que han presentat l'associació Drets i l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), que ja ha admès el jutjat d'instrucció número 2 d'Andorra, l'insta a investigar l'exdirector adjunt operatiu de la policia Espanyola, Eugenio Pino, així com l'excomissari d'afers interns Marcelino Martin Blas; l'exinspector en cap Bonifacio Díaz; i l'agregat del Ministeri de l'Interior a l'ambaixada d'Espanya a Andorra, Celestino Barroso. Les dues entitats els imputen els delictes d'amenaces, coaccions, xantatge i extorsió en la mateixa causa que ja investiga Martin Blas i Barroso per l'operació Catalunya.

Drets i l'IDHA s'han personat com a acusació popular a la querella que al novembre l’exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ja va presentar a la Batllia d’Andorra una contra Martin Blas i Barroso per coaccions i xantatge per les pressions de l’Estat a la Banca Privada d’Andorra (BPA) perquè facilités informació financera de la família Pujol i d'altres polítics catalans. A més, han presentat una ampliació de querella que esquitxa directament Pino, exnúmero dos de la policia espanyola, i Díaz.

Ara, segons ha explicat el president de Drets, Sergi Blázquez, el jutjat -o batllia- andorrà haurà de citar els quatre querellats, tot i que Martin Blas ja s'ha negat a declarar una vegada i Barroso i Díaz -que treballa a l'ambaixada espanyola de Mèxic- tenen immunitat diplomàtica que primer caldria retirar. D'entrada els advocats de les dues entitats confien en el compliment del conveni de bon veïnatge entre Espanya, Andorra i França, però Blázquez ha afirmat que si no hi ha col·laboració, pel que fa a Pino i a Martin Blas, que no tenen immunitat diplomàtica, es podria demanar una ordre de crida i cerca internacional.

La presidenta de l'IDHA, Elisa Muxella, ha declarat aquest migdia en una roda de premsa a Barcelona que l'actuació de funcionaris espanyols a Andorra en el marc de l'operació Catalunya és "un greuge a la sobirania Andorrana". "Que vagin a un país estranger a coaccionar una sèrie de persones... no crec que això s'hagués fet a Alemanya, per exemple", ha lamentat. L'advocat de l'IDHA Alfons Clavera espera la col·laboració de l'administració espanyola, que obligaria els quatre querellats a declarar.

L'advocat de Drets Agustí Carles ha explicat que fa mesos que investiguen aquest cas i que han decidit personar-se a l'únic jutjat on s'està investigant "seriosament" l'operació Catalunya, el jutjat andorrà. Tot i això, si la manca de col·laboració de l'administració espanyola bloqueja la investigació judicial andorrana, no descarten recórrer a l'Audiència Nacional.