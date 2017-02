EN DIRECTE: Una multitud aclama Mas, Ortega i Rigau en l'inici del judici pel 9-N

Del 9-N al 6-F. El procés sobiranista entra aquest matí en una nova fase: l ’ofensiva de l’Estat contra els líders de l’independentisme arriba als tribunals.

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ja declaren davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la convocatòria de la consulta sobre la independència de Catalunya del 9 de novembre del 2014. La vista ha començat cap a les 9.50 hores amb les qüestions prèvies.

El judici ha començat amb retard perquè els tres imputats s'han entretingut en el seu trajecte des del Palau de la Generalitat fins al passeig Lluís Companys, on hi ha el TSJC. Mas, Ortega i Rigau hi han anat a peu mentre una multitud els ha aclamat pel carrer. A la comitiva que els acompanyava hi havia el president Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Oriol Junqueras o Raül Romeva, entre molts altres dirigents sobiranistes. Al Fossar de les Moreres, la comitiva ha cantat 'Els segadors'.

Els tres dirigents estaven citats a les 9 del matí però han arribat més de mitja hora tard. El tribunal ja estava constituït i els ha hagut d'esperar. Fonts judicials han explicat que hi ha hagut malestar al tribunal i a la Fiscalia pel retard.

La mobilització ciutadana

Més de 50.000 inscrits

Milers de persones es concentren des de les 8 del matí davant el TSJC per donar suport a Mas, Ortega i Rigau. Gairebé 50.000 persones s'han inscrit per assistir a la concentració convocada davant les portes del tribunal, segons fonts de l'ANC.

Fins a 168 autocars confirmats han sortit d'arreu del país cap a la concentració davant del TSJC, que ha arrencat a les 8 del matí. Prop de 500 alcaldes també han confirmat l'assistència. Avui "es jutja tot un país". Aquesta és la consigna de les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM.

El suport de Puigdemont

Missatge institucional del president de la Generalitat

A les 8 del matí, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una breu declaració institucional des del Palau de la Generalitat. Des de la Galeria Gòtica del Palau, Puigdemont ha assegurat que "avui molts ens sentim jutjats" i que la votació del 9-N mai hauria d'haver arribat als tribunals. Segons el president el procés participatiu va ser una jornada d'"enfortiment democràtic" i una mostra de correspondència entre la voluntat de la ciutadania i l'acció de les institucions.

Avui molts ens sentim jutjats Carles Puigdemont President de la Generalitat

Puigdemont ha avisat que avui la ciutadania i els càrrecs electes expressaran la seva "indignació", tal com ja van fer després que el PP recollís signatures contra l'Estatut d'Autonomia aprovat pel Parlament. "Trobaran la mateixa resposta", ha dit en al·lusió a la contestació dels sobiranistes al govern del PP i a les institucions de l'Estat que han portat als tribunals a Mas, Ortega i Rigau per facilitar una votació sobre la independència prohibida pel Tribunal Constitucional.

Les reaccions

Ada Colau: "Posar urnes no pot ser un delicte"

Entre els suports al president Mas i les exconselleres Ortega i Rigau, cal destacar el de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Avui 6-F jo també m'acuso, perquè 9-N som tots", ha remarcat en un tuit des del seu compte personal a Twitter, on ha defensat que "posar urnes no pot ser delicte en un estat democràtic". Colau ha acompanyat el seu tuit de les etiquetes 'Suport a encausats del 9-N' i 'Això va de democràcia', i també ha afegit una foto seva d'aquell dia votant.

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, la socialista Núria Parlon, també ha tuitejat que és un "despropòsit" jutjar un expresident de la Generalitat per una consulta "que no ha tingut cap conseqüència".

Malgrat els errors dl procés q jutgin Expresident Generalitat x urnes cartró en 1 consulta q no ha tingut cap conseqüència és 1 despropòsit — Parlon#apeudecarrer (@nuriaparlon) 6 de febrer de 2017

En el mateix sentit s'ha posicionat el líder de Podem, Pablo Iglesias, que troba que el judici pel 9-N diu molt poc de la democràcia espanyola mentre "el nivell d'impunitat de la corrupció és escandalós"

Habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner urnas, mientras el nivel de impunidad de la corrupción es escandaloso — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de febrer de 2017

Què es jutja?

El tribunal haurà de dirimir qui va comandar l’organització de la votació en cinc dies

El judici es farà en un altre escenari poc habitual, la sala noble del Tribunal Superior de Justícia: una estança semiovalada àmplia, revestida de fusta i emmarcada per diferents frisos de pedra a la part superior de les parets, amb els bancs forrats de vellut vermell. Els tres acusats s'enfronten a 10 anys (Mas) i 9 (Ortega i Rigau) d' inhabilitació.

Tot i les dimensions del procés, en realitat el judici contra Mas, Ortega i Rigau només avalua cinc dies de la gestió política catalana, entre el 4 i el 9 de novembre del 2014: des del moment que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre el procés de participació fins a la votació. El que haurà de dirimir el tribunal, encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, és qui va comandar l’organització de la votació aquells cinc dies.

Fins ara, Mas, Ortega i Rigau s’han negat a contestar les preguntes de l’acusació popular i de la fiscalia, al·legant que actuava sota directrius del govern central. Fonts judicials esperen que l’estratègia al judici dels tres excàrrecs sigui la mateixa. Caldrà veure quin perfil adopta l’acusació popular, que ara lideren el Sindicat Professional de Policia i la Unió Federal de Policia, després que el jutge rellevés Manos Limpias el maig passat.

Mas, a l'epicentre

La fiscalia dona a Mas un paper central en la suposada desobediència. En el seu escrit d’acusació, el responsabilitza d’“articular una estratègia de desafiament complet i efectiu” al TC, amb la cooperació necessària d’Ortega i Rigau i emparant-se “únicament en la seva voluntat”. Per això l’expresident serà el primer a passar per l’estrada a declarar. A Ortega se l’acusa d’assumir la coordinació dels organismes públics i funcionaris i d’impulsar les principals actuacions administratives del 9-N, quan ja estava suspès. Fonts coneixedores del cas reconeixen que l’exconsellera d’Ensenyament és la que té el paper més petit, perquè la major part d’actuacions del seu departament es van desenvolupar abans de l’ordre del TC. Tot i així, el ministeri públic l’acusa de garantir l’obertura dels instituts.

El judici que pot acabar amb la inhabilitació de Mas, Ortega i Rigau per la consulta

La fiscalia posarà sobre la taula vuit accions que, al seu parer, demostren que Mas, Ortega i Rigau van continuar pilotant la consulta després del 4 de novembre: l’enviament de les cartes en què es convocava la consulta, el pagament final de la pòlissa d’assegurança per als voluntaris, el manteniment de la pàgina web, la campanya de publicitat, les ordres perquè les empreses informàtiques instal·lessin els programes de recompte als 7.000 ordinadors habilitats pel 9-N, la distribució d’urnes, paperetes i altres materials, el condicionament del centre de premsa a Montjuïc i l’obertura dels instituts. Per refermar les seves tesis, la fiscalia exhibirà al judici documents, factures i contractes. Tot apunta que Mas, Ortega i Rigau fonamentaran la seva declaració en un discurs polític, igual que en l’anterior compareixença.

[ Qui és qui al judici del 9-N ]

L'opinió de Mas, Ortega i Rigau

"Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus"

"2.344.828 ciutadans es van plantar davant d’una urna i van votar. Era el diumenge 9 de novembre del 2014. El procés participatiu del 9-N va comptar amb 41.000 voluntaris i es va convertir en la mobilització democràtica més gran que ha viscut la Catalunya moderna". Així comença l'article que Mas, Ortega i Rigau signen avui al diari ARA. "Romandrem al servei del país, Catalunya pot aspirar a la seva llibertat des de la fraternitat, sense cap mena de violència i amb un somriure als llavis", diuen en l'article titular ' Jutjar les urnes'.

“No hem de demanar perdó per res [...]. Vam fer el que havíem de fer i ho tornaríem a fer”. Aquestes van ser ahir les paraules de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, hores abans de declarar davant el TSJC al costat de les exconselleres de Governació Joana Ortega i d’Ensenyament Irene Rigau. Els tres acusats per haver organitzat el 9-N van fer una roda de premsa al Museu d’Història de Catalunya, on van assegurar que declararan “serens i ferms” i “amb el cap ben alt”.

“Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus. Ens volien amb l’esquena vinclada i ens trobaran amb l’esquena dreta. Ens volien amb la mirada baixa i ens trobaran mirant endavant”, va afirmar Mas, mentre que Ortega va deixar clar que avui es jutjarà els més de 2,3 milions de persones que van participar en la consulta del 2014. “Si no haguéssim fet el que vam fer, no tindríem problemes amb la justícia, però sí amb la nostra consciència”.

[Perfil d'Artur Mas per David Miró: El líder que no estava programat per revoltar-se]

Rigau va fer un agraïment a les persones que aquests dies els estan donant “escalf”. També a les que avui participaran en la concentracióen suport als acusats. L’exconsellera va insistir que els acusats van perseguir “l’objectiu noble” de la “democràcia directa”. “Indirectament s’està jutjant un mandat del Parlament”, va dir. En aquest sentit, Mas va afegir que confia que el judici serveixi d’“accelerador per eixamplar la majoria sobiranista del país”. L’expresident també va assegurar que, si finalment són inhabilitats, aniran “fins al final” i, si cal, portaran el cas a la justícia europea.

L'actitud de l'Estat

De l''operació diàleg' a l''operació precinte'

La declaració d'avui és una data clau enmig d' un calendari que avança cap al moment decisiu en què el Parlament aprovi les lleis de desconnexió i convoqui el referèndum, amb la resposta que ja ha avançat l’Estat: l’operació diàleg ha quedat enterrada i l’amenaça és aplicar mesures coercitives com assumir les competències en Ensenyament i precintar les escoles si la Generalitat organitza el referèndum.

L’ambient s’ha escalfat des de l’absència de Carles Puigdemont a la Conferència de Presidents i l’aprovació dels pressupostos. “Els quedava una última esperança, i ja no la tenen. Ara van amb tota la maquinària”, il·lustra un dirigent de Junts pel Sí. Fonts de la CUP apunten que el seu vot als pressupostos “aplana el camí” i deixa el Govern “sense excuses” per tenir-ho tot apunt per al referèndum. El govern espanyol va modificar el discurs a partir de la trobada amb els presidents autonòmics, i va començar a aparcar la bilateralitat amb Catalunya. Si Puigdemont no volia participar en els fòrums de debat conjunts, tampoc no rebria un tractament especial amb una negociació feta a mida. Rajoy va donar aquesta resposta pressionat per les altres comunitats autònomes -alguns presidents, com el de Galícia, fins i tot havien llançat l’avís públicament- i per uns certs entorns mediàtics. I des d’aleshores l’executiu ha continuat fent passos enrere en aquesta operació, que ara és fins i tot compatible a parlar en públic de possibles accions coercitives si es posen les urnes.

El procés arriba als tribunals quan el calendari avança cap a la desconnexió

Enterrada l’ operació diàleg, la nova fase del procés arrenca amb errors d’estratègia per les dues bandes. Fonts a Madrid de la coalició que governa la Generalitat consideren que les paraules de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, a l’ARA, en què va afirmar que trobaria “normal i molt necessari” que els funcionaris agafessin festa per assistir a la protesta d’avui han sigut un dels últims “errors” del bàndol independentista. També assenyalen la publicació de les converses del jutge Santiago Vidal en què afirmava que la Generalitat havia accedit de manera il·legal a les dades fiscals dels catalans. L’executiu espanyol ha aprofitat aquests dos fets durant les dues últimes setmanes i, només amb això, el PP s’ha permès acusar de “xenofòbia” l’executiu català i comparar-lo amb el nazisme. El govern espanyol ho ha reblat acusant l’independentisme de totalitari. Paraules dures que deixen enrere els cants de sirena de l’ operació diàleg.

Però la publicació dels detalls de l’operació precinte, dimecres, va deixar enrere els dos errors del bàndol sobiranista. De fet, l’executiu, que sí que tenia dissenyat un argumentari per apujar la contundència contra el procés per respondre a la pressió de certs sectors mediàtics madrilenys, no pretenia filtrar les mesures coercitives. O no tan aviat. Va ser un error del govern espanyol -una font indiscreta que va rebre l’estirada d’orelles dels seus superiors però que no ha sigut desmentida- que va permetre tornar a insuflar moral en els independentistes, just a les portes del judici pel 9-N.

“L’actitud de l’Estat accelera el procés”, responen al Govern, que subratllen el fracàs de l’ operació diàleg. “Enric Millo [delegat del govern espanyol] era el perfil adequat. Va arribar creient-s’ho, i ho ha intentat, però no se n’ha sortit”, asseguren les mateixes fonts, que també creuen que tant el judici que comença avui com el de Carme Forcadell seran decisius.

Quin efecte tindrà sobre el procés?

El ressò internacional i la resposta al carrer

Tots els consultats consideren que la materialització de l’estratègia judicial de l’Estat, especialment en els casos del 9-N i en el de Forcadell, poden generar un efecte doble que beneficiï el procés: d’una banda, que ajudi a fer evident fora de l’Estat la manca de voluntat de diàleg del govern espanyol; per l’altra, que la mobilització al carrer esdevingui constant i ajudi a eixamplar la base social de l’independentisme.

El punt de no retorn en aquest sentit, insisteixen les fonts consultades, arribarà en cas que s’inhabiliti Carme Forcadell. “De cara al món, que un càrrec electe no pugui entrar al Parlament és decisiu”, expliquen a Junts pel Sí. “És repressió”, afegeixen a la CUP.

És en aquest punt on els partits es plantegen si el referèndum, previst per a la segona quinzena de setembre, s’ha d’avançar. El mateix Puigdemont ho ha meditat, i la CUP ha exigit que la votació estigui a punt al maig. “Hi haurà un moment en què no podrem acceptar que l’Estat continuï amb la seva estratègia, i hem de tenir a punt el referèndum per si cal una resposta. L’espasa de Dàmocles hi ha de ser”, asseveren fonts anticapitalistes. El Govern, de moment, assegura que els plans continuen per fer la votació al setembre. Altres fonts de Junts per Sí, de fet, preveuen que la suspensió de Forcadell ni tan sols arribi, precisament perquè l’Estat no voldrà afegir gasolina a un procés que s’ha demostrat reactiu a les represàlies.

El primer judici del procés comença avui: el sobiranisme mostrarà la seva força al carrer al mateix temps que l’Estat exhibirà el seu poder als tribunals. La partida entra en la fase decisiva.

Cronologia del camí fins al judici del 9-N

4.11.2014

El Tribunal Constitucional suspèn el 9-N

L’alt tribunal admet a tràmit el segon recurs de l’Estat contra la votació que el Govern ja havia convertit en un procés de participació liderat per voluntaris, segons defensa la Generalitat.

9.11.2014

2,3 milions de catalans voten en la consulta

La jornada es desenvolupa sense incidents i els jutjats desestimen les denúncies presentades per alguns partits i particulars. La fiscalia obre unes diligències de seguiment. Inicialment la junta de fiscals descarta querellar-se contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència.

21.11.2014

La fiscalia es querella contra Mas, Ortega i Rigau

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, presenta la querella per ordre del fiscal general. Responsabilitza els tres excàrrecs de desobediència, prevaricació i malversació.

22.12.2014

El TSJC decideix investigar el 9-N i tramitar la querella

Després de Nadal el jutge del cas, Joan Manel Abril, signa el primer escrit en què parla d’indicis de desobediència, tot i que no citarà a declarar Mas, Ortega i Rigau fins al 29 de setembre del 2015.

15.10.2015

Artur Mas declara com a investigat pel 9-N

L’aleshores president de la Generalitat assumeix la responsabilitat política de la consulta, tot i que defensa que se n’ha cedit l’organització als voluntaris. Ortega i Rigau han declarat dos dies abans.

02.02.2016

La fiscalia demana investigar Homs pel 9-N

En el transcurs de la investigació, la fiscalia descobreix una carta que, suposadament, implica Francesc Homs en l’organització de la consulta, quan era conseller de la Presidència. Com que l’ara portaveu del PDECat a Madrid és aforat al Congrés, el Tribunal Suprem assumeix la investigació el 19 de maig del 2016.

28.06.2016

El TSJC tanca la investigació del 9-N

Deixa Mas, Ortega i Rigau a un pas del judici. A l’octubre la fiscalia presenta l’escrit en què demana 10 anys d’inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació, i exclou la malversació.

15.12.2016

La defensa presenta els seus escrits

Demana absoldre Mas, Ortega i Rigau i citar com a testimonis Rajoy i el ministre de Justícia. El tribunal ho desestima i el 23 de desembre fixa el calendari del judici entre el 6 i el 10 de febrer.