Cas Palau: tres empresaris constaten les factures falses que, segons el fiscal, camuflaven els desviaments a CDC

Tres treballadors d'empreses que han declarat com a testimonis aquest divendres en el judici per l'espoli del Palau de la Música i el presumpte finançament il·legal de Convergència han constatat que les societats van emetre factures falses a la institució, però no han explicat a què responien. La fiscalia considera que aquestes empreses es van prestar per camuflar els suposats desviaments al partit d'Artur Mas emetent factures falses que no es corresponien amb cap servei prestat ni al Palau ni al partit.

Així, per exemple, la treballadora de l'empresa de decoració i pintura CBM10, Clàudia Balcells, ha reconegut que aquesta companyia "mai va treballar" per al Palau de la Música, tot i que la institució va entregar a Hisenda factures abonades a aquesta societat. La tesi de la fiscalia és que van servir per justificar davant de l'administració les sortides en efectiu cap al partit.

La testimoni ha explicat que el seu pare coneixia l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, perquè van treballar junts en una altra companyia, Natur System. La filla de Jordi Montull, Gemma, va confessar durant la seva declaració com a acusada que arran d'una inspecció d'Hisenda a la institució, l'expresident del Palau, Fèlix Millet, va contactar amb Convergència i els va demanar "una solució" que hauria consistit, va dir, a entregar a Hisenda unes factures falses a nom de CBM10.

540x306 L'extresorer de CDC Daniel Osàcar, a l'arribada a la Ciutat de la Justícia per declarar com a acusat en el judici del Palau en una imatge d'arxiu / CÈLIA ATSET L'extresorer de CDC Daniel Osàcar, a l'arribada a la Ciutat de la Justícia per declarar com a acusat en el judici del Palau en una imatge d'arxiu / CÈLIA ATSET

Dos empleats més de les empreses Construccions Amics i Brodi 2000 han constatat la veracitat també de dues factures falses que els ha mostrat el fiscal Emilio Sánchez Ulled. L'administrador de Construccions Amics Manuel Moralera ha explicat que "l'adreça i el telèfon" que constaven a la factura no li quadraven amb cap dels treballs realitzats per la societat. El treballador de Brodi 2000 Rafael Rosa ha assegurat que ni tan sols sap "on és el Palau de la Música" i ha reconegut que la factura a nom de la seva empresa que va presentar la institució a Hisenda porta una data "posterior" a la dissolució de la societat.

Obres per compensar "el deute" del Palau amb Millet i Montull

A banda d'aquests testimonis, aquest divendres també han declarat dos empleats d'empreses que havien treballat per al Palau de la Música. Han reconegut que van facturar a l'entitat les obres particulars fetes a casa de cada un dels exresponsables de l'organisme, Fèlix Millet i Jordi Montull. "Des del primer dia se'm va explicar que Millet i Montull tenien un acord econòmic amb el Palau perquè els paguessin les obres com una compensació pel sou que no tenien. Era una manera de cobrar el seu sou", ha explicat l'extreballador de l'empresa de manteniment FM2, Francisco Mañaricua.

Aquest testimoni ha admès que falsificaven les factures. En feien una amb el motiu real del treball i després en passaven una altra al Palau com si la reparació feta a casa de Millet i Montull s'hagués fet en realitat a la institució cultural: "Per exemple, en cas d'una reparació de l'alarma del senyor Millet, es canviava el concepte pel de reparació d'alarma a la tercera planta del Palau". Segons el treballador, qui controlava el sistema era Montull, perquè Millet "estava en un altre nivell superior".