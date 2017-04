Cas Palau: Una secretària de Montull vincula l'extresorer de CDC amb Ferrovial

L'exsecretaria del número dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha vinculat l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, amb la constructora Ferrovial, que segons la fiscalia i l'acusació popular va pagar comissions al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública, a través del Palau de la Música. L'empleada ha declarat aquest dijous com a testimoni en el judici per l'espoli de l'entitat i el presumpte finançament irregular de Convergència.

Quan l'extresorer convergent va declarar com a acusat va assegurar que només havia tractat amb Montull sobre els convenis que tenia la fundació Trias Fargas amb el Palau i que, segons Osàcar, servien per promocionar la cultura catalana als ajuntaments liderats per Convergència. Però, a preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled, la secretaria de Montull, Rosa Maria Roca, ha explicat al judici que Osàcar va deixar diversos encàrrecs a Montull al despatx on demanava que l'exresponsable del Palau li tornés la trucada i que, abans, "truqués a Elizaga" en referència al responsable de Relacions Institucionals de la constructora Ferrovial, Juan Elizaga.

L'acusació popular, que exerceix la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha intentat demostrar que es tractava d'una relació freqüent entre Montull, Osàcar i el responsable de la constructora: en una mateixa setmana, la secretària de Montull ha reconegut que apareixien dues trucades d'Osàcar a Montull amb la mateixa anotació, "trucar Elizaga", abans de retornar la trucada a l'extresorer convergent. A preguntes de la defensa d'Elizaga, Roca ha reconegut que el responsable de la constructora no va deixar mai cap encàrrec per a Montull.

Línia directa

La secretaria de Montull també ha confirmat que l'ex número dos del Palau de la Música tenia una línia directa de telèfon al seu despatx que no passava per la centraleta del Palau. Osàcar, segons la testimoni, també l'hauria fet servir per comunicar-se amb Montull, tot i que qui més la utilitzava, ha dit, era "la seva esposa Mercè Mir". Es tracta de la mateixa línia que l'exdirector del Palau va trobar oculta en un calaix després de la sortida dels exresponsables del Palau de la Música i en la qual hauria rebut una trucada de l'exdirigent convergent, Felip Puig.

Segons la secretaria, Montull no era l'únic amb una línia directa al Palau: "El senyor Millet i Rosa Garicano –una altra de les exreponsables del Palau també acusades en el judici– també tenien línies directes", ha explicat Roca.

Les visites a la caixa forta

Aquest dijous també ha declarat com a testimoni una altra de les exsecretaries de l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, Pilar Casanovas, que ha confirmat al tribunal la relació "fluida" de Millet amb l'exdirector general de Ferrovial, Pedro Buenaventura. També ha explicat que l'extresorer de CDC que va precedir Osàcar, Carles Torrent –que va morir el 2005– "trucava de tant en tant per demanar cita amb el senyor Millet, a través de la seva secretària". Casanovas ha explicat que, almenys en una de les visites de l'extresorer al despatx de Millet, va veure com la seva secretària, Elisabet Barberà, "va anar a buscar alguna cosa a la caixa forta" on l'expresident guardava "sobres de diners".

La secretaria de Millet també ha reconegut que va transcriure personalment les anotacions trobades al despatx de Millet sobre la línia 9 del metro de Barcelona, una obra que no tenia "res a veure amb el Palau", segons ha reconegut; així com una carta enviada a l'extresorer convergent en la qual Millet li demanava que es fes un esforç amb la constructora, que tenia molt de pes al Palau.

Casanovas també ha admès que Millet "quedava habitualment per prendre un cafè" amb l'exdiputat de Convergència, Jaume Camps, que apareix a les agendes de l'expresident i a qui l'Audiència de Barcelona va descartar investigar pel cas Palau, perquè el delicte estava prescrit, tot i els intents de la fiscalia, que el relacionava amb el presumpte finançament il·legal del partit. La secretària ha explicat que totes les trobades es van produir "fora del Palau".