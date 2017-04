En marxa l'assemblea general de l'ANC com a tret de sortida a la campanya del sí al referèndum

L'ANC ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea general a Granollers amb la campanya del referèndum a favor del sí i la mobilització de l'Onze de Setembre d'aquest 2017 sobre la taua. Lluny de la tensió de l'any passat -en què hi havia desenes d'esmenes al full de ruta i els nervis de les eleccions al secretariat-, aquesta assemblea general es preveu plàcida.

L'assemblea general, amb unes 3.000 persones segons l'organització, ha començat a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 14.00. S'hi preveu una presència fluïda dels líders dels partits polítics sobiranistes a més de la intervenció de les primeres autoritats del país: la de president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. És la primera vegada que el cap de l'executiu assisteix a l'assemblea general de l'entitat.

Quan eren prop de les onze del matí, l'assemblea general s'ha aturat per donar la benvinguda al diputat de Junts pel Sí Lluís Llach que aquesta setmana ha estat blanc de crítiques per dir, en una conferència, que els funcionaris serien sancionats si no obeïen la llei de transitorietat jurídica, que ha d'emparar el referèndum, un cop aprovada al Parlament. Les bases de l'Assembla han rebut amb aplaudiments i crits d'independència el cantautor. De fet, ahir, en una entrevista a l'ARA, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ja va defensar el diputa independentista: "És de sentit comú. Els funcionaris de la Generalitat han d'obeir el seu Parlament".

El full de ruta, que marcarà el rumb de l'ANC en els propers mesos, es votarà cap al migdia. Entre altres coses, preveu una mobilització "permanent" de les bases de l'Assemblea per "garantir el referèndum" del mes de setembre. Tanmateix també contemplen que si l'estat espanyol impedeix "físicament" la votació, el Parlament de Catalunya proclami la independència.

També està previst que s'anunciï la mobilització de l'Onze de Setembre d'enguany que, tal com va avançar l'ARA, serà a Barcelona. L'any passat, va ser l'única Diada que es va organitzar de forma descentralitzada a cinc punts del territori: Berga, Barcelona, Lleida, Tarragona i Salt.

Superàvit de 240.000 euros tot i les sancions econòmiques



El tresorer, Marcel Padrós, ha estat l'encarregat d'explicar a les bases els comptes de l'entitat que, tot i les multes de l'Autoritat de Protecció de Dades espanyola, el balanç és d'un superàvit de 240.000 euros. Padrós ha repassat l'estat dels ingressos i les despeses i ha avisat que es necessitaran recursos per a finançar la campanya a favor del sí del referèndum.

Durant l'exposició s'han pogut sentir xiulades per les multes de l'Agència de Protecció de Dades, que Padrós ha definit com una nova eina de "repressió" de l'estat espanyol contra l'entitat. "On abans posaven el garrot vil, ara posen les sancions econòmiques. És una prova de demofòbia d'un estat malalt", ha sentenciat entre aplaudiments.

L'informe, juntament amb el de gestió i el pressupost 2017-2018, ha estat aprovat per majoria dels socis.