Marta Pascal descarta reeditar JxSí i veu ERC còmoda amb un tripartit d'esquerres

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, descarta que en unes hipotètiques noves eleccions a Catalunya es reediti la coalició Junts pel Sí (JxSí), formada majoritàriament per la llavors Convergència -ara PDECat- i Esquerra: "ERC ja ha dit que no, i dos no ballen si un no vol".

"Nosaltres tampoc en som partidaris, perquè seria assumir que el procés [independentista] no anirà bé o que fa falta més temps", assegura en una entrevista a 'El Punt Avui' publicada aquest dilluns.

Per a Pascal, JxSí és "un artefacte excepcional" per al moment polític actual però no té viabilitat futura, i afegeix que veu ERC "molt còmoda" amb la CUP i els 'comuns', quelcom que podria portar a un tripartit d'esquerres.

"A determinats sectors de l'esquerra tenen molta salivera per fer plantejaments de tripartits", afirma, alhora que recorda l'acte de commemoració de la Diada de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) el setembre passat, en el qual van participar el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; la diputada de la CUP Anna Gabriel; i el diputat de Catalunya Sí Que EsPot i secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin. "Allà vaig veure una ombra de tripartit", apunta Pascal.

Alguna cosa no va fer bé Junts pel Sí

Pascal reconeix que la situació de minoria de JxSí -62 diputats de 135- dificulta la governabilitat, ja que els obliga a dependre de la CUP, i apunta que "alguna cosa no va acabar fent bé JxSí per a no obtenir algun diputat més".

Així mateix, recorda que el PDECat i la CUP tenen les seves diferències, i conclou: "Hagués preferit a altres companys de viatge".

"Els plantejaments polítics i de país de la CUP són més per fer la revolució que no per fer la independència", afegeix.

La resposta de la CUP

La diputada de la CUP Mireia Boya no ha trigat gaire a respondre les paraules de Pascal. "És una reacció per tapar tot el merder que tenen a casa", ha etzibat Boya als micròfons de Catalunya Ràdio. "Una manera que han utilitzat sempre, ja des del 27-S, per xutar endavant els problemes a casa és acusar la CUP que posem pals a les rodes", ha insistit la diputada de la CUP, que no ha volgut fer més sang i ha estès la mà al PDECat: "Acabem la feina, no tenim cap altre remei que continuar junts per guanyar el referèndum. Els canvis que estem fent requereixen que caminem plegats cap a la independència", ha reflexionat en veu alta Boya.

La diputada anticapitalista també ha carregat durament contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui ha acusat directament de no voler el referèndum. "Ella vol una altra cosa, no el vol aquest referèndum i ja s'ha posat en evidència", ha afirmat la diputada de la CUP, tot recordant les declaracions de Colau a la cadena Al-Jazeera on afirmava que si guanyés la independència en un referèndum no significaria que es declarés immediatament. "En un referèndum si guanya el sí, el resultat és vinculant i es declara la independència. No hi ha més", ha manifestat amb sorpresa Boya. "O acceptem tots les regles joc o res. Em semblen unes declaracions molt poc democràtiques per part de Colau", ha assenyalat la diputada de la CUP, que ha demanat al Govern que no pacti amb els 'comuns' "un altre 9-N". No acceptarem qualsevol altra cosa que no sigui un referèndum vinculant", ha reblat Boya, que ha recalcat una vegada més la urgència de fixar una data i una pregunta perquè pugui començar de forma immediata la campanya pel 'sí'.