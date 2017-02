Puigdemont, abans del judici del 9-N: "Avui molts ens sentim jutjats"

El dia que jutgen, a partir de les nou del matí, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel procés participatiu 9-N, l'actual president, Carles Puigdemont, ha emès un missatge institucional des del Palau de la Generalitat per expressar el seu suport als acusats per desobediència i prevaricació per haver orquestrat la votació sobre la independència ara fa dos anys.

Des de la Galeria Gòtica del Palau, Puigdemont ha assegurat que "avui molts ens sentim jutjats" i que la votació del 9-N mai hauria d'haver arribat als tribunals. Segons el president el procés participatiu va ser una jornada d'" enfortiment democràtic" i una mostra de correspondència entre la voluntat de la ciutadania i l'acció de les institucions.

Puigdemont ha avisat que avui la ciutadania i els càrrecs electes expressaran la seva "indignació", tal com ja van fer després que el PP recollís signatures contra l'Estatut d'Autonomia aprovat pel Parlament. "Trobaran la mateixa resposta", ha dit en al·lusió a la contestació dels sobiranistes al govern del PP i a les institucions de l'Estat que han portat als tribunals a Mas, Ortega i Rigau per facilitar una votació sobre la independència prohibida pel Tribunal Constitucional.

Després de la declaració institucional, el president sortirà des de plaça Sant Jaume juntament amb Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per anar cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'espera una concentració en suport dels encausats de 50.000 persones. Les entitats sobiranistes han fet una crida aquest dilluns a manifestar-se per defensar el 9-N i censurar la "judicialtizació" del procés d'independència.

El judici del 9-N marca la fase decisiva del final del procésEl judici del 9 de novembre marcarà el tret de sortida a la recta final del procés que ha d'acabar enguany amb un referèndum, aquest cop vinculant, sobre la independència. El Govern ja ha avisat que un augment de les causes judicials contra els dirigents sobiranistes per complir el full de ruta podria accelerar els plans.