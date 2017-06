El món polític i periodístic expressa el condol per la mort de Carles Capdevila

Des de primera hora del matí, un cop s'ha fet pública la mort del director fundador del diari ARA, les mostres de condol s'han obert pas a través de les xarxes socials. El record de Carles Capdevila, l'agraïment pel seu "mestratge" en el món del periodisme i en la vida ha estat el leitmotiv dels missatges amb què les personalitats polítiques del país han volgut acomiadar el periodista. Des del Govern, el president, Carles Puigdemont, i diversos consellers han fet servir Twitter per deixar per escrit el record al periodista d'Hostalets de Balenyà.

El meu condol a la família d'en Carles i a tota la seva família periodística. Descansa en pau, i gràcies pel mestratge. https://t.co/nSF2Yj7RhB — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de junio de 2017

Sempre seràs amb nosaltres. El meu condol a la seva família. https://t.co/SfwdLJ3F3Q — Oriol Junqueras (@junqueras) 2 de junio de 2017

Agraïment i reconeixement. El teu somriure i la teva vitalitat no ens abandonaran mai, Carles. Continuarem aprenent a viure. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 2 de junio de 2017

Gràcies per tantes coses boniques dites i escrites. Hi perdem tots. Condol a família, amics i @diariARA https://t.co/tTD0hiEX4x — Neus Munté (@neusmunte) 2 de junio de 2017

Compromès amb el periodisme, un exemple de coratge, una lliçó de vida... Una forta abraçada a la família, amics i companys @diariARA. DEP https://t.co/76sqALu3WY — Santi Vila (@SantiVila) 2 de junio de 2017

Un referent ! Sempre humor i moral ! PositivismeMor Carles Capdevila, periodista vital https://t.co/tzqZp17URN via @ARA_media — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 2 de junio de 2017

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i nombrosos diputats de la cambra catalana també han optat per la via de les xarxes socials per destacar "l'exemple" vital de Carles Capdevila.

El seu somriure, la seva vitalitat... El seu exemple sempre serà amb nosaltres. Una abraçada ben forta a la família i als amics. https://t.co/6rOeilTOQq — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de junio de 2017

Una enorme pèrdua. Pel periodisme i molt més. Deixa una gran petjada. Ens va omplir i divertir en molts moments. D.E.P. #CarlesCapdevila. https://t.co/5jgl1BgKJr — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 2 de junio de 2017

Tampoc han faltat les mostres de condol d'alcaldes i regidors. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha inspirat en ell per convertir la capital catalana en "la ciutat de les cures". L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha recordat la seva "lluita per la vida".

Tenim un compromís: fer d Bcn ciutat d les cures. Amb el teu record cridarem sempre Visca la Vida! #CarlesCapdevila https://t.co/emuAgHhHm3 — Ada Colau (@AdaColau) 2 de junio de 2017

Ens aixequem amb una trista notícia, la mort de Carles Capdevila després d'una dura lluita per la vida @diariARA https://t.co/DqJtOZRPLM — Angel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 2 de junio de 2017

Qui deixa el seu món per escrit no deixa el món. Gràcies per tot, @CarlesCapde . https://t.co/4kwj4zEHjW — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 2 de junio de 2017

Les mostres de condol també han arribat des del govern espanyol. El seu delegat a Catalunya, Enric Millo, ha piulat que "mai" oblidarà l'¡actitud de Capdevila davant de la vida.

Lamento molt la desaparició d'en Carles Capdevila @diariARA . No oblidaré mai la seva actitud davant la vida. Descansi en pau. — Enric Millo (@EnricMillo) 2 de junio de 2017

Des de l'àmbit periodístic, destaquen els records que han tingut per a Capdevila Mònica Terribas i Jordi Basté a l'inici dels seus programes radiofònics d'aquest divendres.

" Ens ha deixat un company, ens ha deixat un amic, un rem poderós d'una lluita inacabada que és fer bon periodisme i viure. [...] Sempre ens vas posar l'horitzó de les persones al davant. Els ulls i les mirades. Una mica més fosc, avui, Carles", ha dit la presentadora d''El matí de Catalunya Ràdio'.

Basté, per la seva banda, li ha dedicat el seu 'Davantal' de les 8.00 a 'El món a RAC1'. "Als que hem passat dels 50 les bombes ens cauen cada cop més a prop. Aquesta és molt sorollosa, fa molt mal. Tinc al costat una carpeta oberta amb l'article més deliciós que li he llegit mai al Capdevila, que fa que m'aguanti perquè no vull plorar en la solitud del teclat. Es diu 'Petons d'una mare, el més gran del món'. No en puc llegir ni una línia. Sisplau, companys d''El món a RAC1', del diari ARA, pengeu aquell article d'amor, de vida, de salut i de malaltia.

Diversos periodistes també han mostrat el seu condol a través de les xarxes, com ara Toni Soler, que va ser un dels impulsors de l'ARA juntament amb Capdevila.

Un dia negre negre com el sutge. — TONI SOLER BLOG (@soler_toni) 2 de juny de 2017

També l'ha recordat Jordi Évole, que li ha agraït que demostrés que el periodisme no és "un ofici de cínics" i ha recuperat l'article que li va dedicar l'any passat.

Gràcies Carles Capdevila per demostrar que aquest no és un ofici per cínics.

El director que no quiso ser hijoputa. https://t.co/4joYfR5bjR — Jordi Évole (@jordievole) 2 de juny de 2017

Aquestes són algunes altres reaccions destacades del món periodístic:

Aquesta nit s’ha mort Carles Capdevila. El meu reconeixement al seu treball i el condol a la família i als companys del @diariARA — Vicent Partal (@vpartal) 2 de juny de 2017

