El president del TC admet que l'ens no pot resoldre el procés

El Tribunal Constitucional no és la solució per frenar el procés sobiranista de Catalunya. Ho va admetre ahir el mateix president de l’alt tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en el seu discurs de comiat del càrrec. El TC no pot resoldre “l’anomenat procés sobiranista”, va dir, i va tornar a demanar “diàleg polític” entre institucions per resoldre aquest conflicte. Sempre, però, “en el marc de la Constitució i la llei”. No és la primera vegada que Pérez de los Cobos fa una crida a negociar, però sí que ahir, just abans d’abandonar el càrrec, era el primer cop que admetia la incapacitat del TC per frenar el procés. “La Constitució no aborda ni pot abordar tots els problemes que es poden suscitar en l’ordre constitucional, en particular, els derivats de la voluntat d’una part de l’Estat d’alterar el seu estatus jurídic”, va subratllar.

El Constitucional s’ha convertit en un dels actors principals de la trama des que va començar el procés. El govern espanyol ha decidit recórrer a l’alt tribunal qualsevol pas que ha fet el govern català, des de la consulta del 9-N del 2014 fins a les resolucions que ha aprovat el Parlament sobre el full de ruta sobiranista o sobre el referèndum.

El TC ha acabat resolent el contenciós sempre a favor del govern espanyol, cosa que no ha evitat que en algunes sentències fes una apel·lació al diàleg entre els governs per resoldre el contenciós. Per exemple, quan va anul·lar la declaració de sobirania del Parlament (aprovada a la cambra el gener del 2013) ja emplaçava els executius a negociar. El missatge, sempre acompanyat de la necessitat de respectar la llei, ha sigut una constant en Pérez de los Cobos, que fa tres mesos va demanar a Mariano Rajoy i Carles Puigdemont que dialoguessin per frenar la judicialització de la política. Ahir Pérez de los Cobos va avisar que aquest diàleg ja “s’ha convertit en una necessitat inexcusable i urgent”.

El que sí que va deixar clar Pérez de los Cobos és que qualsevol contacte entre els representants polítics catalans i espanyols ha de ser dins el marc de “la Constitució i la llei”. Quan no es respecten “el primer deure de l’Estat és garantir-ne observança”, va advertir just la setmana que el TSJC ha inhabilitat l’expresident de la Generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau. De totes maneres, el president del TC s’havia mostrat partidari de reformar la carta magna -sense tocar aspectes bàsics com la unitat d’Espanya- en diverses ocasions i ahir ho va tornar a defensar.

L’única sobirania és l’espanyola

Pérez de los Cobos va constatar els límits que per a ell té la reforma constitucional deixant clar que la sobirania és “només” del poble espanyol “de manera exclusiva i indivisible”. Una advertència directa a l’argument que fa servir el govern català per legitimar el dret a decidir. Així, segons Pérez de los Cobos, “un poder públic no pot atribuir a cap fracció la qualitat de sobirà”. Tot i l’alerta llançada pel president del TC, ell mateix va arribar a afirmar fa uns mesos que el dret a decidir és “una aspiració defensable”.

Tot i la crida al diàleg i l’avís que el TC no frenarà el procés, l’estratègia del govern espanyol es manté invariable.

Rajoy demana ajuda al PSOE

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir a la sessió de control al govern espanyol que el seu executiu “complirà amb el seu deure” de treballar per a “tots els catalans” i “preservar l’ordenament constitucional”. I per fer-ho, espera “comptar amb el suport” del PSOE, va dir. Rajoy va criticar que els socialistes no hagin fet “cap proposta” per resoldre el conflicte català, i va treure pit de la seva predisposició al “diàleg”, sempre en el marc de la llei. Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va afirmar que l’informe de la comissió de Venècia que critica la reforma del TC perquè sigui un òrgan executiu “avala” els canvis legals.