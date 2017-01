"A Europa saben que el referèndum es farà": Carles Puigdemont en deu frases

Aquestes deu respostes resumeixen el programa 'Jo Pregunto' de TV3, on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anat responent en directe les preguntes dels ciutadans des del Teatre Conservatori de Manresa.

INDEPENDÈNCIA

"Alguns ho volen fer de manera directa (...) però fer un estat no és una cosa senzilla. Espanya té més de 3.300 tractats internacionals que hem de transposar".

"A Europa es pregunten que està fent l’estat espanyol i els sorprèn l’immobilisme de la posició espanyola".

“A Europa saben que el referèndum es farà, encara que no hi hagi pacte amb l'Estat"

"O el país el fem entre tots, o no val la pena que ens hi posem”

FISCALITAT

“Hi ha comunitats que paguen mobles amb l'esforç fiscal que fan els catalans"

FUTUR

“No me'n vaig, continuo fins al final de la feina"

LLENGUA

"A Catalunya no hi ha cap ciutadà que desconegui el castellà i si que n'hi ha que desconeguin el català"

TREBALL

"No generem prou llocs de treball atractius per feines de qualitat ben remunerades"

El poble català sempre s'ha expressat de manera cívica i cap propaganda pot desdibuixar això"

BCN WORLD

"No hi ha previst cap consulta [per decidir si s'aprova BCNWorld o no] perquè hi ha un consens polític molt ampli"