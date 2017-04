Les tres dimissions d'Esperanza Aguirre

Fins a tres vegades ha convocat els mitjans de comunicació la ja exportaveu del PP a Madrid Esperanza Aguirre per comunicar l a seva dimissió en algun càrrec del partit.

17 de setembre del 2012

Les dimissions comencen, doncs, el 17 de setembre del 2012. La llavors presidenta de la Comunitat de Madrid convocava una multitudinària roda de premsa i, amb la veu entretallada i llàgrimes als ulls, anunciava la seva decisió de passar a la segona fila de la política per motius "personals i de salut". Aguirre negava haver pres la decisió per discrepàncies amb el PP de Rajoy i s'acomiadava de la presidència madrilenya amb la seguretat i confiança de cedir el relleu al seu vicepresident i mà dreta, Ignacio González. Un canvi, assegurava, que no suposaria "cap diferència" per als ciutadans.

14 de febrer del 2016

Amb la primera renúncia, però, Esperanza Aguirre no es deslligava ni de la política ni del partit i continuava ostentant la presidència del PP de Madrid. El 14 de febrer de 2016, 2 anys després de l'esclat de la trama Púnica i de l'empresonament de Francisco Granados -l'"home fort" d'Aguirre-, la dirigent popular reunia per sorpresa els periodistes i anunciava la seva segona dimissió, aquest cop com a presidenta del PP de la comunitat madrilenya. Aguirre al·legava estar assumint les "responsabilitats polítiques" pel nomenament de Granados.

24 d'abril del 2017

Ara, Esperanza Aguirre plega com a portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, amb una explicació similar a l'anterior, "no haver vigilat" la seva mà dreta, Ignacio González. Aguirre n'ha informat en una altra roda de premsa davant dels mitjans, aquesta vegada, sense admetre cap pregunta.