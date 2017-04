El tribunal resoldrà el 18 d’abril si Rajoy declara al cas Gürtel

El tribunal del cas Gürtel va dictar dilluns una providència segons la qual les parts personades tenen fins dimarts vinent, 18 d’abril, per pronunciar-se sobre si el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha de ser citat a declarar en qualitat de testimoni. Serà llavors quan, després d’escoltar els al·legats, els magistrats resoldran. A la providència s’assenyala que es trasllada l’escrit de l’acusació popular Associació d’Advocats Demòcrates per Europa (Adade) a les parts perquè, si escau, “responguin o formulin al·legacions” abans que es reprengui el judici.

Abans del judici oral l’acusació popular ja havia sol·licitat la compareixença del president espanyol, però el tribunal la va rebutjar. Després de puntualitzar que no s’admetia la prova, la resolució del 4 de febrer del 2016 afegia: “Sense perjudici que en un altre moment la sala pugui acordar que testifiqui, si ho considera necessari, en vista del desenvolupament del judici oral”.

L’escrit de l’Adade assenyala que “aquest moment ha arribat”. A més, recorda que els elements indiciaris al judici “apunten a Mariano Rajoy” i que el PP té una estructura molt “jerarquitzada” que culmina en el seu president, que “dona el vistiplau als comptes”.

L’Adade fa constar que el tribunal ha admès la declaració testifical dels exsecretaris generals Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas i Ángel Acebes. I cita la resolució que va admetre aquestes declaracions, segons la qual la defensa de Luis Bárcemas “havia justificat de manera raonable la seva necessitat”. Aquesta providència va comptar amb el vot de dos magistrats a favor -José Ricardo de Prada i Julio de Diego- i amb l’oposició del president del tribunal i ponent, Ángel Hurtado. És el mateix que va passar quan el febrer del 2016 es va decidir no admetre la declaració de Rajoy, un pacte del tribunal per no començar el judici fracturat.

Serà important conèixer l’opinió de la Fiscalia Anticorrupció sobre la nova sol·licitud de l’acusació popular, ara que compta amb un nou cap: Manuel Moix. La declaració del president espanyol està prevista per la Constitució, però se li permet fer-ho per escrit. En aquest cas, Rajoy seria citat en qualitat de president del PP i no de president espanyol.

Fins ara només un expresident espanyol, Felipe González, ha declarat com a testimoni. Ho va fer al Tribunal Suprem el 23 de juliol del 1998, dos anys després d’abandonar la Moncloa, en el cas del segrest del ciutadà Segundo Marey per part dels GAL.