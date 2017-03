Podem vota amb polèmica entrar o no al nou partit

Avui acaba la votació entre els inscrits de Podem per decidir si cal entrar al nou partit d’Ada Colau o mantenir-se’n al marge. El resultat de la votació, que no es coneixerà fins dilluns, estarà envoltat per la polèmica: ahir al vespre la direcció del partit va enviar un SMS a tots els inscrits en què els demanava que votessin a favor de les condicions de Podem, és a dir, en contra de la confluència del comuns. Segons ha pogut saber l’ARA, un grup de militants, indignats per haver rebut un missatge partidista en plena votació, prepara “una denúncia col·lectiva” al consell de garanties del partit.

El missatge enviat diu així: “Fem democràcia! Vota sí a les condicions pel nou espai polític, són imprescindibles. Sí que es pot! Participa i vota fins dissabte a les 23.59”. La pregunta sobre la qual s’han de pronunciar els inscrits és si les condicions que ha posat la cúpula de Podem als comuns són imprescindibles o no. Si les bases responen que sí, Podem forçarà el pols amb els comuns i rebutjarà la confluència si no s’accepten les seves condicions. Un vot negatiu permetria als comuns comptar amb el partit, però posaria el secretari general, Albano Dante Fachin, en una situació compromesa.

La direcció havia apostat obertament per mantenir-se ferma amb les condicions i no entrar a la confluència. Dante Fachin, que ja va anunciar que faria campanya en contra de la confluència, va fer ahir una piulada en què deia que ja havia votat i animava els seus seguidors a considerar “imprescindibles” les condicions proposades. Els seus crítics apunten que una cosa és demanar el vot a Twitter i l’altra utilitzar el cens de la formació.

Pregunta confusa

La formulació de la pregunta també ha provocat polèmica, ja que alguns dels inscrits consideren que no és prou clara. Els militants molestos van iniciar ahir una campanya per l’abstenció. “Volem les coses clares! Abstenció #jonovoto”, deia un missatge que corria per la xarxa.

Les condicions que Podem ha posat a la resta de partits són que s’aprovi un codi ètic i que la votació de l’executiva del nou partit es faci a partir d’un sistema proporcional amb llistes obertes. La tercera, i la que provoca més rebuig a la resta de partits, és que tinguin dret a vot tots els inscrits de Podem, sense necessitat de registrar-se al nou partit ni validar la seva identitat de manera presencial. Els comuns ja han dit que aquest punt és innegociable.

Del resultat de la polèmica votació que acaba avui en depèn en bona part el futur de la nova confluència que havia d’unir els partits d’esquerres (Podem, Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo) amb l’objectiu de convertir-se en hegemònica. Per ara, els pronòstics no semblen gaire favorables a l’acord. Encara cal esperar les conseqüències que pugui tenir la denúncia col·lectiva que volen presentar alguns dels inscrits pel missatge enviat ahir per la direcció. Tot i així, en cas que s’imposi el criteri de l’actual direcció i Podem quedi fora de la nova confluència, les formacions seguiran negociant, amb el fracàs per no haver sigut capaces de tancar un acord amb Podem. Colau, disposada a evitar-ho, farà avui un acte a Barcelona on destacarà la importància de la confluència.

El nou partit es constituirà, amb Podem o sense, el 8 d’abril. L’arquitecte del projecte, el diputat al Congrés d’En Comú Podem Xavier Domènech, presentarà una llista per ocupar la primera executiva.