Trias: "Estic convençut que CDC no ha rebut mai diners 'a canvi de'"

Xavier Trias està "convençut" que l'antiga Convergència "mai" va rebre diners a canvi d' adjudicació d'obra pública i creu que tard o aviat quedarà demostrat.

L'exalcalde de Barcelona i president Grup Municipal Demòcrata a la capital catalana ha sortit al pas aquest dissabte, en una entrevista a 'El Suplement de Catalunya Ràdio, de les noves informacions que situen l'extresorer de CDC Andreu Viloca com l'"aconseguidor" del cas 3%. Trias ha afirmat que "són d'aquelles històries que el primer que s'ha de fer és demostrar-se" i ha subratllat que confia en Viloca, de qui ha dit que és una persona "súper honesta".

Preguntat per si considera que existeix una operació Catalunya per destrossar el seu partit i, de retruc, dilapidar el procés sobiranista, Trias ha respost que "tantes casualitats" -en referència a les diverses investigacions en marxa- fan sospitar. Tanmateix, s'ha mostrat convençut que això no passarà una factura electoral al PDECat, del qual ha volgut remarcar que "no és el mateix que Convergència" malgrat que hi hagi moltes persones de l'antic partit -com ell mateix- que continuen. "Hi ha molta gent nova, també", ha sentenciat.

"Catalunya té un grau de dependència amb l'estat humiliant"

Sobre el nou partit ha destacat que, a diferència dels orígens de Convergència, és clarament sobiranista. "El PDECat està obert, també, als no independentistes, però el seu objectiu és clar, que Catalunya sigui una nació independent". Una evolució que, Trias, que ha admès que ell mateix no havia sigut mai independentista, troba lògica per la situació d'asfíxia que viu Catalunya dins l'estat espanyol: "El País Basc, per què no reclama la independència, si són molt més 'brutus' que nosaltres? perquè no tenen el grau de dependència que tenim nosaltres. Nosaltres tenim un grau de dependència amb l'estat que, en molts casos, és humiliant", ha sentenciat. Tanmateix, s'ha mostrat convençut que el diàleg és l'única via possible i, en aquesta línia, ha remarcat que "trencar també implica teixir ponts".

Colau és "sectària" i poc "generosa" amb l'oposició

Trias ha reservat el seu to més contundent per carregar sobre l'actual govern de Barcelona, de qui ha lamentat no només les polítiques sinó també les "formes".

Segons l'exalcalde, tot el que Ada Colau va dir que volia solucionar "està igual o pitjor", i ha posat com a exemples que "hi ha més desnonaments i més brutícia" que quan ells van abandonar el consistori. També ha lamentat que l'alcaldessa no només és "permissiva" amb el top manta, sinó que "crea un efecte crida" perquè no actua per posar-hi fi.

Alhora, ha afirmat que Barcelona en Comú està construint una ciutat inviable econòmicament, i ha subratllat que "si no crees activitat econòmica" perquè consideres que els actius que la propicien "són una casta amb la qual no et vols relacionar", acabes fent "tonteries" com la moratòria hotelera. En aquest sentit, ha lamentat -amb to sorneguer- que l'executiu de Colau "està tot el dia treballant" però que no pren cap decisió, "que és el cal" per governar.

Per tot plegat, Trias ha admès que té una "relació complexa" amb l'equip d'Ada Colau, del qual ha afirmat que "no" està d'acord "amb la manera d'actuar". Respecte de l'alcaldessa, ha assegurat que hi té "una relació humana amable", però ha admès que no està d'acord "amb moltes de les coses que fa" perquè estan basades "en posicions sectàries", i ha conclòs: "qui governa ha de tenir una mirada llarga i ser generós amb l'oposició". Dues característiques que, segons Trias, no té el govern de Colau.