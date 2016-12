Absolt l'ultra acusat d'amenaçar David Fernàndez

Un jutge de Barcelona ha absolt l'ultra acusat d'amenaçar l'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, després d'una manifestació a Barcelona: "Et rebentaré d'una pallissa". Fernández i la Fiscalia demanaven una multa de 1.080 euros pels insults i les amenaces i una indemnització de 600.

Tant la Fiscalia com Fernàndez asseguraven que les amenaces constituïen un delicte d'odi i demanaven que s'hi afegís l'agreujant de discriminació ideològica, previst a la llei. L'exdiputat ha assegurat que recorrerà la sentència, que el seu advocat, el també diputat Benet Salellas, considera que suposa "un missatge vergonyant, alarmant i inhòspit d'impunitat".

La sentència reconeix que l'acusat va " abordar" Fernàndez pel carrer i el va "insultar i recriminar per les seves idees polítiques", però no creu que hagi quedat provat que també l'amenacés: "Davant dues versions contradictòries que no estan provades per cap fet –la de Fernàndez i la que va explicar el processat al judici– convé decantar-se per la que afavoreixi més l'acusat", argumenta el jutge en la seva sentència.

Durant el judici, l'acusat –vinculat a un moviment neonazi, membre del casal Tramuntana de Barcelona i expulsat del camp de l'Espanyol per exhibir simbologia feixista anteriorment– es va definir com " antiindependentista".

L'home va negar haver seguit Fernàndez i haver-lo amenaçat i va assegurar que només se'l va trobar per casualitat i li va preguntar pel significat de la samarreta que portava. Durant la seva declaració, també va demanar perdó: "Va ser una trobada fortuïta, disculpes si el vaig atemorir". L'exdiputat de la CUP va reiterar que s'havia sentit i continuava sentint-se "intimidat" per l'acció de l'acusat, que considera "una amenaça greu".