L'Ajuntament dona per bona la prova pilot de la superilla del Poblenou

La prova pilot de la superilla al Poblenou ha acabat i entrarà en funcionament de manera definitiva. Malgrat les queixes de veïns i associacions i la polèmica que ha aixecat la iniciativa, el consistori ha valorat positivament el resultat de la prova i ha decidit donar el vist-i-plau definitiu a la primera superilla de Barcelona.

Per respondre a les veus més crítiques amb la superilla, el govern municipal ha insistit que encara treballa en " ajustos" per millorar-ne el funcionament. "Estem en un procés de valoració i propostes obert al veïnat", ha defensat en un comunicat. L'Ajuntament ha creat una comissió de Treball amb els col·lectius i entitats relacionades i afectades per la superilla per donar veu a entitats, comerciants, universitats i sindicats.

El president de l'associació de veïns de Poblenou, Salvador Claròs, ha celebrat la posada en marxa definitiva de la superilla. "Tot i que es va fer de manera precipitada, sempre li hem donat suport. S'ha de donar més espai als vianants i als ciclistes i no només s'ha de tirar endavant la superilla del Poblenou, sinó que se n'han de fer més" ha dit en declaracions al diari Ara.

El Síndic va publicar la setmana passada una nota evidenciant i criticant la manca de consens en plantejar la superilla, però Clarós matisa que hi ha veïns que s'han queixat, però també s'han creat grups a favor". "La superilla pretén canviar la manera de funcionar en una ciutat, tot l'espai que ocupen els cotxes s'ha d'aprofitar" assenyala el president de l'associació de veïns de Poblenou.

Des de l'oposició, el regidor del PdCat adscrit al districte de Sant Martí, Raimond Blasi, opina que la superilla "ha dividit el veïnat" per culpa de la manca de consens a l'hora de la seva implantació. "La superilla està morta, està buida, no hi ha mai ningú, és una pena haver esmerçat recursos públics en un projecte que no funciona", segons Basi.

Tot i que des del partit no consideren que el projecte sigui una mala idea, creuen que es va dur a terme de manera precipitada. "Ens sorprèn que ho donin per definitiu quan hi ha molta demanda de canvis" ha lamentat el regidor.