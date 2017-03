Si acostumeu a passar per l'estació de metro de Passeig de Gràcia segurament heu vist que està en obres des de fa uns mesos. Estarà així, almenys, fins al setembre d'aquest any, perquè s'està fent una reforma integral del vestíbul de l'estació. Com serà el nou espai? Les principals característiques del nou espai seran la reconfiguració dels passadissos interiors de manera que l'accés del costat de la Casa Batlló comunicarà directament amb el vestíbul principal -així els usuaris podran estalviar-se fins a 4 minuts per arribar al metro- i la recuperació del patrimoni històric de l'estació.

Així ho han explicat la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, i la regidora de l'Eixample, Montserrat Ballarín, que han visitat aquest dijous les obres de rehabilitació. En concret, les obres posaran en relleu elements de l'arquitectura original de l'estació, que es va obrir el 1924: es recuperarà la volta original sobre les vies, es restauraran les rajoles de ceràmica que cobreixen la part antiga de l'estació i s'obriran tres claraboies emmarcades amb rajoles blaves (que abans deixaven entrar la llum natural).

540x306 Així serà la nova estació de metro de Passeig de Gràcia: nous accessos i recuperació del patrimoni / FRANCESC MELCION Així serà la nova estació de metro de Passeig de Gràcia: nous accessos i recuperació del patrimoni / FRANCESC MELCION

Vidal ha celebrat que després d'anys de "desinversió" en el metro s'aposti ara per fer-hi obres i ha insistit en la importància de recuperar el patrimoni històric. "No és una qüestió menor: forma part de la història de la ciutat i s'ha de posar en valor", ha assegurat la presidenta de TMB. Ballarín, al seu torn, ha assegurat que l'espai de l'estació de Passeig de Gràcia serà "més amable" perquè la gent s'hi podrà moure amb "més comoditat".

La durada de les obres serà de 10 mesos -s'acabaran, si tot va bé, al setembre- i es treballa de nit per no haver de tancar l'estació. TMB hi ha invertit 2,67 milions d'euros, que serviran per construir un nou centre de control en un dels vestíbuls i traslladar-ne un altre, revestir les parets i el terra amb granit, canviar la instal·lació elèctrica i l'enllumenat, substituir els torns per entrar al metro per portes lliscants, garantir l'accessibilitat als trens i col·locar bancs de pedra artificial a les andanes.