Arresten un home per matar-ne un altre en una baralla a Barberà del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 39 anys i d'origen portuguès per matar un altre home arran d'una baralla. Els agents van arribar al lloc dels fets, al polígon de Can Salvatella, a Barberà del Vallès, ahir a les 21.00 h. Van trobar-hi la víctima ferida greu i la van dur a l'hospital, segons informa el cos policial, on ha mort aquest matí de dilluns.

A la baralla hi van participar diverses persones, segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra; segons fonts relacionades amb la investigació serien tots camioners. El cas està sota investigació.