Colau ordena el precinte del CIE

"Tenim un Centre d'Internament per a Estrangers (CIE) que no té els papers en regla, que no té llicència d'activitats i aquest no és un tràmit formal, és el que ens permet dir si el CIE està en condicions de seguretat o no". Amb aquestes paraules, el tinent d'alcalde Jaume Asens ha justificat avui l'ordre de precinte del CIE que aquest matí ha ordenat l'Ajuntament de Barcelona.

Asens ha recordat que el litigi entre les dues administracions va començar l'any 2015, quan els tècnics municipals van descobrir que el CIE tenia una llicència que datava del 1992 i que permetia que hi hagués una comissaria, noi un centre d'Internament. Asens, que és advocat de professió, ha advertit que si el ministeri d'Interior "no escolta" i no tanca les portes en dos mesos, portaran el cas a l'Audiència Nacional.

L'Ajuntament de Barcelona va advertir al ministeri de l'Interior que havia de demanar una nova llicència per a seguir exercint l'activitat que ara desenvolupen però, segons ha denunciat Asens, no la van demanar. L'Ajuntament de Barcelona va ordenar el juliol de 2016 el cessament de les activitats però el ministeri de l'Interior tampoc no va fer cas. De fet, ni tan sols va presentar cap al·legació contra l'ordre de cessament. És per aquest motiu, que l'Ajuntament de Barcelona defensa que ja es pot ordenar el precinte.

"És una actuació frívola. Frivolitzen la seguretat de les persones dels interns, dels treballadors i dels usuaris", ha dit.

Front comú

Asens ha recordat que contra el CIE existeix un "front comú amb el Govern de la Generalitat, el Col·legui d'Advocats la Síndica de Greuges i l'Ajuntament de Barcelona".

"No volem més morts al CIE de la Zona Franca ni més denúncies de vulneració dels fets humans. No ens podem quedar de braços creuats davant d'una situació que considerem greu", ha dit Asens.