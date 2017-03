Un nen de Caldes de Montbui agafa 10.000 euros de casa i els reparteix entre els companys de l'escola

Un alumne de primària de l'escola Montbui, de Caldes de Montbui, a la demarcació de Barcelona, va repartir més de 10.000 euros que va agafar de casa seva entre els companys del centre escolar.

Els pares del menor van explicar els fets en declaracions a Onda Cero, però la direcció del centre ha assegurat avui a Efe que no farà declaracions sobre aquest tema perquè afecta directament un menor.

Tal com han explicat els seus pares, el nen va agafar un feix de bitllets de 100 euros, que eren els estalvis de la seva àvia per comprar un dispositiu sanitari, i els va repartir entre els companys de l'escola per motius que encara es desconeixen.

Els pares, en adonar-se'n, es van posar en contacte amb el centre escolar per alertar de la situació i van trucar a la família de la resta d'alumnes per recuperar els diners perduts, un procés que encara no ha finalitzat.