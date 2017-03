El bisbe de Canàries, més afectat per una gala 'drag' que per l'accident de Spanair

Encesa polèmica al Carnaval de Las Palmas de Gran Canària per una gala 'drag' on es van representar la verge Maria i Jesucrist com si fossin 'drag queens'. El bisbe de Canàries, Francisco Cases, va qualificar dimarts la Gala Drag Queen de " blasfema" i va dir que el va entristir més que l'accident de Spanair.

El president de Canàries, Fernando Clavijo, ha respost aquest dimecres després de l'allau de crítiques tant d'entitats que defensen l'espectacle com d'organitzacions cristianes, que l'han condemnat. Clavijo ha assegurat hi ha problemes més greus a resoldre que no pas aquesta polèmica.

El guanyador de la Gala Drag Queen, Drag Sethlas, va protagonitzar un espectacle en què primer anava vestit de Verge Maria acompanyat de natzarens per després recrear la crucificació de Jesucrist molt lleuger de roba. Drag Sethlas va dir que no pretenia ferir a ningú i que només buscava crear polèmica.

Crítiques en cadena

Casas va assegurar que li saltaven les llàgrimes veient aquella escena i que era el dia més trist que havia viscut des de la seva arribada a les illes, inclús més que el dia de l'accident de Spanair. Aquell dia, 157 persones van perdre la vida a Barajas en un vol que anava a les Canàries. Les famílies de les víctimes del sinistre han considerat molt desafortunada la comparativa de l'accident amb l'espectacle de Carnaval.

L'alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), va respondre al Bisbe via Twitter amb missatges com " Si vols el meu perdó, ajup-te i gaudeix".

En canvi, el president del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de CC, va publicar al Twitter: "El Carnaval és transgressió; la llibertat, increïble. Però mai ha de fer-se servir per ofendre tant els valors de tanta gent".