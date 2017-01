La Marxa Pagesa arriba a Barcelona

Pagesos vinguts de tot Catalunya en tractor es concentren aquest dissabte al matí a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per reivindicar l'ofici de pagès com "un sector estratègic" de l'economia del país. La Marxa Pagesa, que ha anat recorrent tot el país aquests dies, ha entrat aquest dissabte a Barcelona, amb mig miler de tractors.

Francesc Salsa, pagès amb més de 40 d'anys treballant al camp, ha vingut des de Linyola perquè considera que s'ha de donar visibilitat a la pagesia. "La gent pensa que els aliments arriben al supermercat perquè si i oblida que nosaltres, que representem l'1% de la població, en som els productors".

Els pagesos denuncien el descens de la renda agrària i la davallada de les ajudes públiques. També reclamen més equitat en la cadena de distribució ja que el preu que paga el consumidor pels aliments no es correspon amb el que els pagesos cobren.

Pep Riera, coordinador d' Unió de Pagesos al Matesme, ha estat l'encarregat de llegir el manifest en què han reclamat "preus remuneradors per la pagesia". També demanen "l'aplicació immediata" de mesures per "assegurar la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris". Així mateix, reclamen un "replantejament urgent" de la gestió de la fauna salvatge i una legislació que garanteixi "uns espais agraris protegits".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat suport a les reivindicacions dels pagesos: "Us volem donar suport perquè som conscients de la nostra fragilitat i de que la vida a la ciutat depèn de que canviïn les polítiques d'alimentació".

"Necessitem sobirania alimentaria i volem producte de la terra, de proximitat i ecològic", ha afegit Colau, que ha ha assegurat que Barcelona "no vol donar l'esquena al camp". "La vostra lluita és la nostra lluita", ha dit l'alcaldessa. La protesta té un caire festiu i grallers i gegants amenitzen la festa.